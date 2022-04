Sofra’nın Ramazan menüsü: Pastırmalı karalahana çorbası

Malzemeler

● 150 gram dilimlenmiş pastırma ● 200 gram karalahana ● 600 gram patates ● 1 adet soğan ● 5 su bardağı et suyu veya sebze suyu ● 2 diş sarımsak ● Yarım çay bardağı zeytinyağı ● Yarım çay kaşığı karabiber ● 1 çay kaşığı tuz

Yapılışı

İYİCE yıkayıp kuruladığınız karalahanayı ince doğrayın. Patates ve soğanı soyup iri parçalara bölün. Et suyunu tencereye alın. Üzerine patates, soğan, bütün diş sarımsak ve zeytinyağının yarısını ekleyin. Tuzunu ayarlayın ve pişmeye bırakın. Yaklaşık 15 dakika sonra 3 eşit parçaya böldüğünüz pastırmaları tencereye ekleyin. 15 dakika daha hepsini birlikte, patatesler yumuşayana dek pişirin. Pastırmaları süslemede kullanmak üzere çorbanın içinden çıkarıp, bir kâseye alın. Çorbayı blender'de çekip, üzerine karalahana ve kalan zeytinyağını ekleyip 15 dakika daha pişirin. Karabiberini ayarlayıp ocaktan alın. Servis ederken her kâseye birkaç parça pastırma ilave edip, sıcak olarak servis yapın.

REYHAN ŞERBETİ (6-8 KİŞİLİK)

Malzemeler

● 2 demet reyhan ● 1 su bardağı toz şeker ● 1 çay kaşığı limon tuzu ● 6 su bardağı kaynar su

Yapılışı

YAPRAKLARINA ayırdığınız reyhan, şeker ve limon tuzunu derin bir kaba alın. Üzerine sıcak suyu ekleyip soğuyuncaya kadar bekletin ve süzün. Şerbeti reyhan yaprakları süsleyip servis yapın.