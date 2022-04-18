Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? 2022 Ramazan Bayramı tarihi...

Ramazan Bayramı'na doğru yaklaşırken araştırmalar da başladı. Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Ramazan Bayramı ne zaman? soruları merak ediliyor. Bayram tatili kaç gün olacak? Açıklama geldi mi? İşte detaylar...

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı'nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Bayram tatilinin 9 gün olması için 5 ve 6 Mayıs tarihlerinin de resmi ya da idari tatil ilan edilmesi gerekecek. İdari tatil ilan edilmesi halinde sadece memurlar 9 gün günlük izinden faydalanmış olacak.