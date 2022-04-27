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Haberler Ramazan Bir Ayeti Kerime

Bir Ayeti Kerime

27.4.2022

Bir Ayeti Kerime

"ŞÜPHESİZ, biz onu (Kur'an-ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir." (Kadir Suresi 1-5 )

BİR HADİSİ ŞERİF

PEYGAMBER Efendimiz H. Muhammed (s.a.v.) şöyle buyurdu: "Kim Kadir gecesini, kim sevabına inanıp onu kazanmak ümidiyle ihya ederse, geçmiş günahları affedilir. (Müslim, Müsafirin, 174)

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