Depremzede çocuklar Başka Bi Küçük Prens’i izledi

Yunusemre Belediyesi'nin yarıyıl tatilinde sahneye aldığı ve izleyiciler tarafından çok beğenilen "Başka Bi Küçük Prens" isimli tiyatro oyunu Yunus Emre Millet Çarşısı'nda tiyatro severler ile buluştu. Deprem bölgesinden gelen çocukların da keyifle izlediği oyun çok beğenildi. Mart ayı boyunca yeniden sahne alacak olan "Başka Bi Küçük Prens" isimli çocuk tiyatrosu 25 Mart Cumartesi günü 15.00'te Yunus Emre Millet Çarşısı'nda sahnelenecek.Yunusemre Belediyesi Muradiye'ye Hanımlar Lokali ve Meslek Edindirme Kursu kazandırdı. Açılış kurdelesini hanımlar ve protokol üyeleriyle beraber kesen Başkan Çerçi, Muradiye'ye hizmetler kazandırmaya devam edeceklerini kaydetti. Hanımların hem ekonomik hem de sosyal anlamda kalkınmasına katkıda bulunan Yunusemre Belediyesi, hanım lokallerine bir yenisini ekledi. Muradiye Hanımlar Lokali düzenlenen törenle açıldı. Açılışa Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Palabıyık, MCBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kazaz, AK Parti yönetim kurulu üyeleri, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Cemal Kutlar, Belediye Başkan Yardımcıları, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, Yunusemre İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ayşen Oğuz, Meclis Üyeleri, Daire Müdürleri, AK Parti Manisa Milletvekili Aday Adayı Şule Uygur, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Muradiye Mahallesi'nin ilçenin en büyük mahallelerinden biri olduğunu dile getiren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Muradiye'ye hanım lokali kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek "Göreve geldiğimizde Muradiye'nin nüfusu 5 bindi. Şu anda 40 bin. Hızla şehirleşti. Hızla büyüyor. Altyapısıyla yollarıyla planları projeleri çalışıldı. Buradaki sorunları da çözeceğiz. Pazaryerini yeniden yapacağız. İmar planlarını bitirdik. Meydanı çok büyük bir meydan haline getiriyoruz" diye konuştu.Yunusemre Belediyesi, kırsal kalkınma alanında yaptığı çalışmalarla üreticilerini desteklemeye devam ediyor. Belediye Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü koordinesinde 2023 yılında üreticilere 35 bin fidan desteği verildi. Yunusemre Belediyesi Muradiye Şantiyesinde düzenlenen fidan dağıtım törenine Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri, Yunusemre İlçe Tarım Müdürü Bülent Güleç ve üreticiler katıldı. Dağıtım töreninde açılış konuşmasını yapan Belediye Tarımsal Hizmetler Müdürü Mehmet Ata, çalışmaya ilişkin bilgi vererek bu yıl üreticilere 21 bin zeytin, 5 bin ceviz, 2 bin nar, 2 bin incir, 5 bin badem fidanı dağıtılacağını söyledi.