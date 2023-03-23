Bir rahmet ve mağfiret ayı olarak bildiğimiz Ramazan, bütün Müslümanlar tarafından özlemle beklenir, haftalar öncesinden hazırlıklar yapılır, bir ay boyunca dolu dolu yaşanır ve gidişinden itibaren, gelecek yılın Ramazan'ı beklenmeye başlanır.Yemek kültürü, bir toplumun kendisini ve yaşama tarzını ifade şekillerinden biridir. Gastronomi, kültür ve yemek arasındaki ilişkiyi inceleyen bir disiplindir.Din, toplum hayatında önemli bir yere sahiptir.Ancak her toplum, dini inancına kendi kültürel değerlerini de katarak uygular.Türk toplumu da dinini, Türk kültürüne ait değerlerle anlayarak yaşamaktadır.Türk kültürel değerlerinin İslam dininde en fazla görüldüğü ibadet, oruç ve onun yaşandığı ay olan Ramazan'dır.Türk milleti Ramazan'a ayrı bir önem vermiş ve onu en güzel şekilde yaşamış ve Ramazan'a özgü bir kültür oluşturmuşturGastronomi, kültürlerin toplumların birleştirici bir unsuru olarak karşımıza çıkıyor. Yemek kültürü, sofraların etrafında birleşen insanları yakınlaştırıyor. Ortak bir dil konuşmalarını ve kültürlerin kaynaşmasını sağlıyor. İftar sofraları, Ramazan'ın kültür zenginliğine katkıda bulunan en önemli etkinliklerdendir.En sade yaşayan ailelerden en şatafatlı yaşayan ailelere kadar, herkesin iftar sofraları Ramazan ayında dolup taşar.Dünün bölgesel, bugünün ulusal gazetesi olan Yeni Asır yöresel mutfakların ortaya çıkarılmasında bu kültürün yaşatılması adına marka değerine yakışır şekilde özel bir ekle "Hoşgeldin Ramazan" ekiyle sizlerle buluşuyor. Dopdolu içerikle bölgemizin mutfak kültürünü ve lezzet adreslerini sizlere sunuyor.Kolay değil öyle üç asra tanıklık etmek, 128. yılı kutlamak. Bugün nice büyük devasa şirketler yok olup gitmişlerdir. Şimdi adını bile hatırlamıyorsunuz. Ama Yeni Asır ülkemizin ve kendisinin içinden geçtiği badireler ve yaşadığı bütün sıkıntılara rağmen dimdik ayaktadır. Bunun arkasında büyük bir emek, çaba, kurum kültürü ve kurumsallaşma vardır. Asıl önemli olan nokta da budur.Marka olmak, lider olmak demektir.Yeniliklerin öncüsü olacaksınız, değişen gelişen dünyada gelişmeleri takip edecek, kendinizi yenileyeceksiniz.Yeni Asır, gazetecilik dilinden baskı tekniklerine kadar her konuda lider olmuştur. Yeni Asır, getirdiği yenilik ve ilkelerle daima Türk basınına öncü olmuştur. Bu toprakların en değerli markasıdır.Son dönemde markalaşan "Gurme" ve "Ramazan" ekleri ile de Yeni Asır adından söz ettirmektedir. Burada amaç bölgenin gazetesi olarak yöresel bölgesel mutfakların kültürlerin ortaya çıkarılmasıdır.Kutsal ay Ramazan ayında "Hoş geldin Ramazan" ekinde yer almak firmalar açısından bir prestij kaynağıdır.İletişim yönetimi yapmak ve markalaşmak isteyen firmaların böyle özel günlerde mutlaka burada yer almaları gerektiğini düşünüyorum.Markalaşmak öyle iki günde "Ben markalaştım" diyerek olacak şey değildir. Arkasında büyük emek, sabır ve istikrar yatmaktadır.Markalaşma dinamik bir süreçtir. Bir hayat tarzı, yaşam felsefesi sunarak markalaşırsınız.Algılar gerçektir, çünkü insanlar onlara inanırlar. Ne yaptığınız değil, nasıl algılandığınız önemlidir. Bu bakımdan diğer kurumsal süreçlere ayırdığınız insan, zaman, finans kaynakları gibi bu alana da kaynak ayırmak zorundasınız. İletişim başkalarına devredilecek ikincil önem taşıyan bir faaliyet alanı değildir.İletişim, ana stratejileri etkileyecek bir faaliyet haline gelmeli, yoksa bütün yapılan yatırımlar "sokağa atılan para" anlamına gelir.Hedef marka oluşturmak olmalıdır.Satış başarı mıdır? Satış sonrası sunulan hizmetler devamlılık, marka alışkanlıkları da çok önemlidir.Markaları tanıtmada tekrar değil değişim, gelişim ve güvenilirlik önemlidir. Markalar müşteri sadakatine her şeyden fazla önem vermelidir.Önemli olan farklı olmak değil, nasıl farklı olduğunu gösterebilmektir.Müşterilerin beklentilerinin ötesinde kendinizi yenileyebilmek ve kalitenizle her zaman gündemde kalabilmekle mümkündür. Marka olmak öncelikle kurum olarak marka olmaktır.Son söz; Her geçen gün içerik ve detay olarak gelişen büyüyen özel ekleri ile on bir ayın sultanı Ramazan'da da sizleri çok özel bir ekle buluşturuyoruz.Bu başarılı çalışmada emeği geçen tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum.