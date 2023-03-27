Hacı Bayram-ı Veli türbesi

Ankara'nın manevi turizm merkezlerinden biri olan Hacı Bayram-ı Veli Külliyesi, ismini gönüllerde kin ve nefret yerine sevgi ve vahdet tohumları yetiştirme gayesiyle Anadolu insanına yol gösteren Hacı Bayram-ı Veli'den alıyor. Anadolu'nun önde gelen ilim adamlarından Hacı Bayramı Veli'nin türbesinin de yer aldığı Külliye, Ankara'nın en önemli inanç merkezi olarak gösteriliyor.



İLAHİ AŞK VE SIRLAR

Asıl adı Numan-bin Koyunluca Ahmed olan Hacı Bayram-ı Veli 1352 (753 H.) yılında bugünkü adı Solfasol olan Ankara'nın Zülfazıl köyünde doğdu. Bayrami tarikatının kurucusu, mutasavvıf bir şair olan Hacı Bayram-ı Veli, Ankara ve Bursa'da tahsilini tamamladıktan sonra, Ankara'da Meklike Hatun adlı bir hayırseverin yaptırdığı Karamedrese'de tedrisata başladı. Büyük tarikat adamlarından Kayserili Şeyh Hamideddin Aksarayi'nin davetine uyarak tarikata giren Hacı Bayram-ı Veli, mürşidi ile birlikte Şam ve Hicaz'a giderek üç yıl orada kaldı. Ankara'ya döndükten sonra tarikatını kuran Hacı Bayram-ı Veli'nin etrafında binlerce mürid toplandı. Hacı Bayram-ı Veli, Ankara'da kurduğu dergahında yaptığı sohbetlerle ilahi aşkı ve ilahi sırları talebelerine öğretti. Çalışmayı, paylaşmayı ve helal kazancı da Anadolu insanına öğütleyerek imece sistemini kuran Hacı Bayram- ı Veli'nin, Somuncu Baba hazretleri ile tanışmadan önce tasavvuf eğitimi aldığına dair bilgi sadece Evliye Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde yer alıyor.

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