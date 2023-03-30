Şeyh Esad Erbili Türbesi

İZMİR'İN Menemen ilçesindeki SEFA camide Esat Efendi'nin merkad-i şerifleri kapalı bir bölme içinde, oğlu Ali Efendi ise dışında yatmaktadırlar. Şeyh Muhammed Esad Efendi 1264 (1847) tarihinde, Erbil kasabasında dünyaya gelmiştir. Hem anne hem baba tarafı seyyiddir. Dedesi Şeyh Hidayetullah efendi Mevlana Halid-i Bağdadi hazretlerinin Erbil halifesi idi. Muhterem pederleri Mehmed Said Efendi de Nakşibendiliğin Halidiyye koluna bağlı bir şeyhti. 23 yaşında 1870'de Taha el Hariri'ye intisap etti. Beş yılda seyri sulukünu tamamlayarak, hilafet aldı ve Hacca gitti. Hacc dönüşü şeyhi vefat edince, İstanbul'a geldi ve çeşitli konularda derlediği Kenz-ül İrfan adlı hadis kitabını neşretti. Esad Efendi Menemen'de 3 - 4 Mart 1931 gecesi vefat etti.

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