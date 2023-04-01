Sultan Şeyhmus Hazretleri

Şeyh Musa, yöre halkının kullandığı ismiyle Sultan Şeyhmus, Mardin'in en büyük velîlerindendir. İsmi Mûsâ bin Mâhîn ez-Zûhî'dir. 1077 yılında Mardin'de doğmuş, 1164 yılında yine Mardin'de vefat etmiştir. Türbesi Mardin yolu üzerindeki kabristanlığındadır. Sultan Şeyhmus, büyük islam alimlerinden Abdülkâdir-i Geylânî'nin talebelerindendir. Hocası, onun yetişip, büyük bir velî olacağını önceden müjdeledi ve; 'Ey Bağdât halkı, yakında öyle biri gelecek, öyle bir güneş doğacak ki, öyle birisi daha size gelmedi' buyurdu. 'O zât kimdir?' denilince, Mûsâ bin Mâhîn olduğunu işâret etti. Hocalarının huzûruna geleceği zaman, Abdülkâdir- i Geylânî'nin gönderdikleri kimseler tarafından, çok uzaklarda karşılandı. Abdülkâdir-i Geylânî'nin huzûruna girince, kalkıp kucakladı. Herkes heybetine ve fazîletine hayran olup, onu severdi. Âlimler ve velîler onun sohbetlerine devâm ettiler. O, duâsı kabûl edilen büyük bir velî idi. Fakire duâ etse, zengin olur, bir kimseye bereket için duâ etse, berekete kavuşurdu. Hastaya duâ etse, sıhhate kavuşurdu. İnsanlar onun himmet ve duâları ile büyük musîbetlerden kurtuldular.

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