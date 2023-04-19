ÜNLÜ bir mutasavvıf olan Şems-i Tebrizi, aynı zamanda da Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'nin hocasıdır. Şems'in türbesi, 1510 yılında Emir İshak Bey tarafından mescitle birlikte elden geçirilerek genişletilmiş şekliyle varlığını günümüzde de sürdürmektedir. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri, hayatında en önemli değişimi Şems-i Tebrizi ile karşılaşmasıyla yaşamaya başladı. Şems, Mevlana'nın hayatında yeni ufukların açılmasını sağlamış, onun kamil bir halk aşığı olma yolculuğunda yoldaşı olmuştur.

Konya Alâeddin Tepesi'nin doğusunda, geniş bir park içinde bulunan Şems-i Tebrizi Türbesi ve Mescidi birbirine bitişiktir. Türbe, klâsik Selçuklu kümbetleri tipindedir. Üstü sonradan örtülen kurşun bir çatı ile kaplıdır ve kubbenin altında büyük bir sanduka mevcut olup burada Şemsi Tebrizi'nin naaşının olduğu kabul edilmektedir. Hz. Mevlâna'nın düşünce hayatından çok önemli bir yere sahip olan Şems-i Tebrizi'nin türbesi ve Mescidi Konya'da en çok ziyaret edilen yerlerden biridir.