Geçmişten geleceğe Antep lezzetleri

Baklava, her lokmasında ayrı bir lezzet saklı olan 40 katlı bir lezzet. Üstelik bu tatlıda lezzet kadar, bir tarih yolculuğu da saklıdır. Ağam bu yıl 46. yılını yeni üretim tesisinde ve Ağam Restoranı ile kutluyor. Ağam, İzmirlilerin "tatlı eseri" olarak, hayranlık uyandırıyor. İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesinde yer alan yeni modern tesisi fabrikasında günde ortalama 3 ton üretim yapmakta. 21. Şubesini Ulukent'te açtı.

GAZİANTEP RESTORANI

Gaziantep Mutfağı, yüzyıllardan beri topraklarında hüküm süren medeniyetlerin izlerini günümüze taşıyan evrensel bir zenginliğimizdir. Tarihi zenginliği ve coğrafi konumuyla ülkemizin en önemli yerleşim merkezlerinden biri olan Gaziantep, yemeklerinin çeşitliliği ile Türk Mutfak Geleneğini renklendiren özgün bir kültürel yapı ortaya koymaktadır. Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yeni üretim tesisinin önünde Gaziantep mutfağını gastronomisini yaşatan, Gaziantep'in meşhur lezzetlerini en özel doğal haliyle sunan yöresel restoranlarını açtılar. Ağam'ın ikinci kuşak temsilcilerinden Veysel Murat,"Unesco tarafından yaratıcı mutfaklar konusunda koruma altına alınan, Gaziantep mutfağını en iyi şekilde temsil etmek ve misafirlerimize bir lezzet patlaması yaşatmak için yola çıktık. Geçmişten bize miras kalan kültürü lezzetleri korumak yaşatmak istiyoruz. Orijinal Antep lezzetlerini tatmak isteyen İzmirli hemşehrilerimi iftarda restoranımıza bekliyoruz. Ağam markasının kalitesine yakışır, değerlerini yaşatan bir restoran açtık. Türkiye'nin en iyi lezzet noktalarından biri olmak için yoğun şekilde çalışıyoruz" demekte.

İZMİR SEVGİSİYLE YOLA ÇIKTI

Ağam, Gaziantep'in yetiştirdiği tatlı ustalarından biri olarak tanınan Yaşar Murat'ın "tatlı bir hayali" olarak İzmir'de kurulur. Ağam, eşsiz baklava çeşitlerinin yanında kadayıf, su böreği, süt tatlıları ile çikolata ve dondurma çeşitleriyle de hizmet veriyor. Kullanılan bu özel yöresinden kalite ürünler ile yılların bilgi birikimi ve ustalığı birleşince ortaya muhteşem bir lezzet çıkıyor. Bunu sürdürülebilir şekilde, sevgiyle, tutkuyla yapınca da İzmir'in gurur duyduğu 'AĞAM' markası ortaya çıkıyor. İzmir'in 'Tatlı Sanatçısı' Ağam'ın, Gaziantep'in yetiştirdiği en değerli tatlı ustalarından Yaşar Murat, çocukluğundan beri kalbindeki İzmir sevgisi nedeniyle İzmir'de yaşama ve çalışma kararı alarak, 1978'de ailesiyle birlikte İzmir'e taşınır ve Ağam baklavalarını kurar. Ağam, onun yetiştirdiği oğulları; Ömer, Veysel ve Cevdet Murat tarafından yönetilmektedir.

MALZEMELER YÖRESİNDEN

Ağam'da bütün ürünler, su ve şeker hariç yöresinden alınmaktadır. Baklavada en önemli unsur kullanılan yağ ve fıstıktır. Yağ Urfa'nın, ilkbaharda 15 çeşit körpe ot yiyen hayvanlarından alınmaktadır. Baklavada kullanılan fıstığın ise tamamı Antep'ten en özel boz fıstık çeşitlerinden seçilmekte. Baklavanın unu, durum buğdayından yapılmakta ve sadece Ağam için üretilmektedir. Su böreğinin peyniri Antep'in keçi peyniri ve mozeralla ile karıştırılmaktadır. Dondurmanın salepi Kastamonu ile Akmaden Yozgat yörelerinden paçal yapılmaktadır.

İLKELERİMİZLE TANINIRIZ

Kalitede 'Kazancın çokluğu değil sürekliliği önemlidir' prensibini benimseyen Ağam Baklavaları ikinci kuşak temsilcilerinden Veysel Murat, "Ağam markasının olmazsa olmazları üretimde kalite, ticarette dürüstlük, çalışanlarımıza, tedarikçilerimize, müşterilerimize ve kanunlara saygı, üzerinde büyüdüğümüz topraklara, ülkemize sadakattir. Şirketimizin 45 yıldır istikrarlı ve güvenli büyümesi, Yönetim Kurulumuzun geleneklerine bağlı çalışmaları sayesinde; gelecekte de aynı istikrarla, aynı güvenle devam edecektir. Yaşar Murat tarafından bu ilkelerle kurulmuş olan Ağam, sadece sıra dışı ürünleriyle değil, örnek gösterilen ilkeleriyle de tanınır" diyor. İzmir'de büyümeye devam edeceklerini belirten Ağam ailesi mağazaları faaliyette ve paket servisiyle hizmet veriyor. http:// agam. com.tr ve telefonla sipariş alıyorlar.