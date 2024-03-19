  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ramazan ‘İftarda hızlı yemek, kalp şikayetine neden olabilir’

‘İftarda hızlı yemek, kalp şikayetine neden olabilir’

HABER MERKEZİ
‘İftarda hızlı yemek, kalp şikayetine neden olabilir’
Ramazan ayının gelmesiyle hastanelerin acil servislerine iftarda yemeği fazla kaçıran kişilerin başvurularının artmaya başladığını belirten Kardiyoloji Uzmanı Dr. Yunus Amasyalı, özellikle kalp ve mide şikâyetleri ile doktora başvuranlara beslenme konusunda uyarılarda bulundu. Uzm. Dr. Yunus Amasyalı, iftar sonrası yemeği fazla kaçıranların soluğu acillerde aldığını, bu nedenle vücut sağlıklarını düşünenlerin iftarda beslenmelerine dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Ramazan ayındaki vakaların çoğunun secdede kalp sıkışmasıyla geldiğine dikkat çeken Uzm. Dr. Yunus Amasyalı, "Hastalar namazlarını yarı dolu mideyle kılmalıdırlar. İftarlarını ise uzun bir yemek periyotuyla yapmaları daha iyi olacaktır" diye konuştu.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA