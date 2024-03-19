‘İftarda hızlı yemek, kalp şikayetine neden olabilir’

Ramazan ayının gelmesiyle hastanelerin acil servislerine iftarda yemeği fazla kaçıran kişilerin başvurularının artmaya başladığını belirten Kardiyoloji Uzmanı Dr. Yunus Amasyalı, özellikle kalp ve mide şikâyetleri ile doktora başvuranlara beslenme konusunda uyarılarda bulundu. Uzm. Dr. Yunus Amasyalı, iftar sonrası yemeği fazla kaçıranların soluğu acillerde aldığını, bu nedenle vücut sağlıklarını düşünenlerin iftarda beslenmelerine dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Ramazan ayındaki vakaların çoğunun secdede kalp sıkışmasıyla geldiğine dikkat çeken Uzm. Dr. Yunus Amasyalı, "Hastalar namazlarını yarı dolu mideyle kılmalıdırlar. İftarlarını ise uzun bir yemek periyotuyla yapmaları daha iyi olacaktır" diye konuştu.