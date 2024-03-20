Vali Canbolat, şehit aileleriyle iftar yaptı

AYDIN Valisi Yakup Canbolat şehit aileleri, gazi ve yakınları ile iftar yemeğinde bir araya geldi. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi dolayısıyla Aydın Valisi Yakup Canbolat şehit aileleri, gazi ve yakınları için iftar yemeği düzenledi. Vali Yakup Canbolat iftar programına eşi Ayşegül Canbolat ile birlikte katıldı.

BİRLİK VE BERABERLİK

İFTAR programında AK Parti Aydın Milletvekilleri Seda Sarıbaş ile Ömer Özmen de yer aldı. Vali Canpolat ve eşi davetlilerle yakından ilgilendi. Okunan duaların ardından Vali Canbolat, davetlilerle birlikte orucunu açtı. Vali Canbolat, iftarda şehit aileleri ve gazilerle buluşmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Biz millet olarak birlik ve beraberliğimizi muhafaza ettikçe, Türkiye gelecekte hak ettiği gerçek yeri mutlaka alacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü'nde bu topraklan bize mukaddes bir vatan kılan tüm şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kahramanlarımızı rahmetle ve şükranla anıyorum. Aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri ve kahraman gazilerimizin her zaman yanındayız" dedi.