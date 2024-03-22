TDV’den Kerkük’te 175 aileye gıda yardımı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Irak'ın Kerkük kentinde ihtiyaç sahibi 175 aileye gıda yardımında bulundu, 200 kişiye toplu iftar yemeği verdi. TDV Kriz Bölgeleri İnsani Yardım Sorumlusu Mahmut Temelli, her yıl olduğu gibi gönül coğrafyası olarak nitelendirdikleri ülkelerdeki kardeşleriyle bir araya geldiklerini söyledi. Ramazan çalışmaları kapsamında Irak'ın Kerkük kentindeki kardeşleriyle buluşmaktan mutluluk duyduklarını aktaran Temelli, Kerkük'te gıda yardımının yanında toplu iftar verdiklerini bildirdi. Kerkük'ün Esra Mafkudin semtinde 175 aileye gıda kolisi dağıttıklarını belirten Temelli, semtteki Adil Camisinde de yaklaşık 200 kişiye toplu iftar verdiklerini dile getirdi. Temelli, gıda kolisinin pirinç, makarna, un, sıvı yağ, fasulye, salça, şeker, hurma ve çaydan oluştuğunu aktardı. Kerkük'te gıda kolisi dağıtımının 4-5 gün devam edeceğini belirtti.