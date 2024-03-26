2024 Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi hangi güne geliyor?

İslam aleminde büyük önemi olan Kadir Gecesi'nin tarihi, Ramazan ayıyla birlikte araştırılmaya başlandı. Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi 2024'te hangi güne geliyor? soruları merak ediliyor. Kadir Gecesinin Ramazan ayında olduğu kesin olmakla birlikte hangi güne tekabül ettiği konusunda farklı rivâyetler bulunuyor. İşte 2024 Kadir Gecesi tarihi...
KADİR GECESİ NE ZAMAN?
2024 Kadir Gecesi bu yıl 5 Nisan 2024 Cuma gününe denk geliyor.
KADİR GECESİNİN TAYİNİ HAKKINDAKİ RİVAYETLER NASIL ANLAŞILMALIDIR?
Kadir Gecesi Kur'ân'da belirtildiğine göre, içerisinde bu gecenin bulunmadığı bin aydan daha hayırlıdır. Kur'ân, Ramazan ayında (el-Bakara, 2/185) ve bu gecede indirilmiştir (el-Kadr, 97/1). Kadir Gecesinin Ramazan ayında olduğu kesindir. Ancak hangi güne tekabül ettiği konusunda farklı rivâyetler vardır.
Zirr b. Hubeyş anlatıyor: "Ubey b. Ka'b'a (r.a.); İbn Mes'ud'un (r.a.), 'Senenin bütün gecelerini ihya eden kimse Kadir Gecesine tesadüf edebilir' sözünü hatırlattığımda, bana şu cevabı verdi: 'Kendisinden başka ilah olmayan Yüce Allah'a yemin olsun ki, Kadir Gecesi Ramazan ayındadır. Kadir Gecesi; Resûlullah'ın (s.a.s.) bize namaz kılmamızı emir buyurduğu gecedir. O da Ramazan'ın 27. gününün gecesidir. O gecenin alameti, o gecenin sabahında güneşin beyaz ve ışınlan gözü almayacak şekilde doğmasıdır.'" (Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 179 [762]).
Abdullah b. Ömer'den gelen bir rivâyette Hz. Peygamber (s.a.s.), "Kadir gecesini aramak isteyen 27. gecede arasın." (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 2/27 [4808]) buyurmuş, böylece 27. geceyi ibadet ve zikirle uyanık olarak geçirmemizi tavsiye etmiştir.
Kadir Gecesinin Ramazan ayının 27. gecesinde olduğu (Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 179-180 [762]) genel kabul görmüş olmakla birlikte, Ramazan'ın son on gününün tek gecelerinde (Buhârî, Fazlu leyleti'l-kadr, 3 [2017] Müslim, Sıyâm, 207 [1165]) veya son yedi gecesinde aranması ile ilgili farklı rivâyetler de vardır (Buhârî, Fazlu leyleti'l-kadr, 2 [2015-2016]; Müslim, Sıyâm, 205-206 [1165]). Dolayısıyla Ramazan'ın son gecelerini Kadir gecesiymiş gibi değerlendirmek tavsiye edilir.
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