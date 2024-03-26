Bezmialem Valide Sultan tarafından inşasına başlanan Dolmabahçe Camii, Sultan Abdülmecid tarafından tamamlanmıştır. Celi-sülüs hat ile kaleme alınan caminin kitabesi dört beyitten oluşuyor. Batı tarzında ve akant yapraklarıyla süslenen kitabenin ortasında ise Sultan Abdülmecid tuğrası yer alıyor. Caminin mimarları, Nihohos Balyan ile babası Garabet Amira Balyan'dır. Osmanlı mimarisinde görmeye pek alışık olmadığımız yuvarlak pencerelerle tavus kuşu kuyruğuna benzeyen şekli ile hayli ilginç bir tasarımı bulunuyor. Tek şerefeli iki minareden oluşan yapının kubbesinden ise değerli bir avize sarkıyor. 1855 senesinde ibadete açılan Dolmabahçe Camii'nin en büyük özelliği, tasarımının net bir geometriyle yapılmış olmasıdır. Aynı mimarın elinden çıkma Ortaköy Camii ile hayli benzerlik gösteriyor. Osmanlı'nın geleneksel süsleme ve bezeme anlayışından kopuşunun en iyi örneklerinden olan Dolmabahçe Camii'nin diğer adı ise Bezmialem Valide Sultan Camii'dir.