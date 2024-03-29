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Haberler Ramazan TİKA'dan Irak’taki ihtiyaç sahiplerine Ramazan yardımı

TİKA'dan Irak’taki ihtiyaç sahiplerine Ramazan yardımı

HABER MERKEZİ
TİKA’dan Irak’taki ihtiyaç sahiplerine Ramazan yardımı
TÜRK İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Irak'ta ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu. TİKA, ramazan ayında gerçekleştirilen yardımlara dair yazılı açıklama yaptı. Yardımların Irak'ın başkenti Bağdat'ın yanı sıra Kerkük, Musul ve ona bağlı Telafer ile Necef, Nasiriye, Basra, Erbil, Diyala, Süleymaniye vilayetine bağlı Kifri ve Salahaddin vilayetine bağlı Tuzhurmatu'da gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada ihtiyaç sahibi ailelere 5 bin koli gıda dağıtımı yapıldığı kaydedildi.
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