Ramazanda mukabele geleneği devam ediyor

RAMAZAN boyunca mukabele programına katılan vatandaşlar, il müftülükleri tarafından görevlendirilen hocalar eşliğinde Kur'an-ı Kerim'i hatmediyor. Türkiye'nin çeşitli camilerinde olduğu gibi İzmir'de de vatandaşların büyük bir özlemle takip ettiği mukabele, Ramazan ayında her gün öğle ve ikindi namazları arasında gerçekleştiriliyor. Vatandaşın ilgisiyle devam eden mukabele geleneğinde cami imam hatiplerinin tilaveti, tarihi caminin kubbesinden hoş bir seda olarak yükseliyor. İhsaniye Camisi İmam Hatibi İbrahim Çobanoğlu, "Müslümanların yüzyıllardır gelenek haline getirdikleri mukabele kültürü, Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu yıllarda başlar. Hatta Peygamber Efendimiz ahir ömrürün son ramazanında Cebrail (a.s) ile karşılıklı Kur'an'ı mukabele etmiştir. Dolayısıyla bu gelenek Müslümanların da sünnette oymak suretiyle bugüne kadar devam ettirmiştir. Biz de camilerde bu geleneği sürdürüyoruz" dedi.