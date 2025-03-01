Ramazan menüsü! İftara ne pişirsem? İşte çorbasından pilavına iftar menüsü...

Akşama ne pişirsem? İftara hangi yemekleri yapsam? sorusu özellikle ev hanımları tarafından sıklıkla araştırılıyor. Özellikle iftar davetleri için menü daha da sık düşünülüyor. İşte iftarda kolaylıkla hazırlayabileceğiniz lezzetli menüler...
Akşama ne pişirsem? İftara hangi yemekleri yapsam? sorusu özellikle ev hanımları tarafından sıklıkla araştırılıyor. Özellikle iftar davetleri için menü daha da sık düşünülüyor. İşte iftarda kolaylıkla hazırlayabileceğiniz lezzetli menüler...
TARHANA ÇORBASI TARİFİ
Malzemeler
3 yemek kaşığı toz haldeki tarhana
1 çorba kaşığı salça
1 çorba kaşığı tereyağı
1 çay kaşığı nane
Tuz
1 çay kaşığı kırmızıbiber
TARHANA ÇORBASI YAPILIŞI
1 çorba kaşığı tereyağı bir tencereye alınır ve eritilir.
1 çorba kaşığı salça da tencereye eklenir ve yağda kızdırılır.
5 su bardağı su ilave edilir.
Bir başka kabın içerisinde de 1 su bardağı suya, toz tarhana eklenir ve karıştırılır.
Kaynar halde bulunan tencerenin içerisine bu karışım ilave edilir. 15 ile 20 dakika arasında pişirilir.
1 çay kaşığı kırmızı biber ve 1 çay kaşığı nane ilave edilerek servis yapılır. Afiyet olsun!
PATATESLİ SULU KÖFTE TARİFİ
500 gram kıyma
4 yemek kaşığı ince bulgur
2 yemek kaşığı un
4 adet patates
1 adet soğan
2 yemek kaşığı domates
Tuz, karabiber
1 yemek kaşığı domates salçası
SULU KÖFTE TARİFİ
Köfteler için kıymayı, bulguru, tuz ve karabiberi ekleyip, güzelce yoğurun. Hazırladığınız köfte harcından cevizden biraz daha küçük toplar yapıp, avucunuzda yuvarlayıp un serpilmiş bir tepsiye atın.
Soğanı yemeklik doğrayın ve sıvı yağda pembeleşene dek kavurduktan sonra, salçayı ekleyip kokusu çıkana dek kavurun.
Salça kavrulduktan sonra iri doğranmış patatesleri de ekleyin güzelce karıştırın ve ardından patateslerin üstünü geçecek kadar sıcak su ekleyin ve kaynamaya bırakın.
Kaynamaya başladıktan sonra içine una buladığınız köfteleri ekleyin ve altını kısıp 30 dakika kadar daha pişirin. İlaveten tuz ve tercihe göre karabiberi ekleyin.
PİRİNÇ PİLAVI TARİFİ
2 yemek kaşığı tereyağı
3 yemek kaşığı sıvı yağ
2 su bardağı pirinç
3 su bardağı sıcak su (tavuk suyu)
Tuz
ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI YAPILIŞI
Pirinçler bol su ile yıkanarak, ılık tuzlu suda yarım saat kadar bekletilir. Bu süre sonunda, tuzlu suyu akıtılır ve pirinçler sudan geçirilerek, tüm suyu süzdürülür. Pilav tenceresinde tereyağı eritilir, sıvı yağ da eklenerek üzerine tercihe göre arpa şehriyeler eklenir. Şehriyenin rengi dönene kadar kavrulur. Pirinçler ilave edilerek, 2-3 dakika daha kavrulur. Üzerine sıcak su eklenir ve tuzu ilave edilir. Tencerenin kapağı kapatılarak, yüksek ateşte fazla suyu çekip pirinçler göz göz oluncaya kadar pişirin.
Ocaktan aldıktan sonra demlenmesini bekleyin. Pilavı güzelce karıştırdıktan sonra servis yapabilirsiniz.