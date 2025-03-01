Ramazan menüsü! İftara ne pişirsem? İşte çorbasından pilavına iftar menüsü...

SULU KÖFTE TARİFİ

Köfteler için kıymayı, bulguru, tuz ve karabiberi ekleyip, güzelce yoğurun. Hazırladığınız köfte harcından cevizden biraz daha küçük toplar yapıp, avucunuzda yuvarlayıp un serpilmiş bir tepsiye atın.

Soğanı yemeklik doğrayın ve sıvı yağda pembeleşene dek kavurduktan sonra, salçayı ekleyip kokusu çıkana dek kavurun.

Salça kavrulduktan sonra iri doğranmış patatesleri de ekleyin güzelce karıştırın ve ardından patateslerin üstünü geçecek kadar sıcak su ekleyin ve kaynamaya bırakın.

Kaynamaya başladıktan sonra içine una buladığınız köfteleri ekleyin ve altını kısıp 30 dakika kadar daha pişirin. İlaveten tuz ve tercihe göre karabiberi ekleyin.