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Haberler Yaşam Ramazanın gözdesi güllaç nasıl yapılır? İşte leziz güllaç tarifi...

Ramazanın gözdesi güllaç nasıl yapılır? İşte leziz güllaç tarifi...

Özellikle Ramazan ayında sıklıkla tercih edilen tatlılardan olan güllaç hem damaklarda bıraktığı lezzet hem de kolay yapımı ile çok seviliyor. Peki evde lezzetli güllaç nasıl yapılır? Güllaç için malzemeler neler? İşte güllaç tarifi...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Ramazanın gözdesi güllaç nasıl yapılır? İşte leziz güllaç tarifi...

Bolluk ve bereket ayı olan Ramazan ayının en sevilen tatlısı hiç şüphesiz güllaç. İftar sofralarının vazgeçilmezi güllaç nasıl yapılır? Güllaç hangi malzemelerle yapılır? İşte güllaç malzemeleri ve tarifi...

Ramazanın gözdesi güllaç nasıl yapılır? İşte leziz güllaç tarifi...

GÜLLAÇ MALZEMELERİ

Malzemeler:

10 yaprak güllaç

1,5 litre süt

1,5 su bardağı toz şeker

1 paket vanilin (isteğe bağlı)

1 su bardağı dövülmüş ceviz veya fındık

Üzeri için: nar taneleri, toz Antep fıstığı

Ramazanın gözdesi güllaç nasıl yapılır? İşte leziz güllaç tarifi...

GÜLLAÇ TARİFİ:

Bir tencerede sütü ısıtın (kaynamasına gerek yok, el yakmayacak sıcaklık yeterlidir).

Şekeri ekleyin ve tamamen eriyene kadar karıştırın. İsteğe bağlı olarak vanilin ekleyebilirsiniz.

Geniş bir tepsiye bir kepçe süt dökün.

Güllaç yapraklarını parlak kısmı üste gelecek şekilde tepsiye yerleştirin.

Ramazanın gözdesi güllaç nasıl yapılır? İşte leziz güllaç tarifi...

Üzerine bir kepçe süt gezdirin ve yaprakları tek tek ıslatarak üst üste dizin.

Güllaç yapraklarının yarısını dizdikten sonra arasına ceviz serpin.

Kalan güllaç yapraklarını da aynı şekilde sütle ıslatarak dizmeye devam edin.

Kalan sütü en üste gezdirerek dökün.

Tatlının sütü çekmesi için yaklaşık 1 saat buzdolabında dinlendirin.

Güllaç tatlısını dilimleyin.

Üzerini nar taneleri ve Antep fıstığı ile süsleyerek servis yapın.

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