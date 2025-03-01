Uzmanından Ramazan’da sağlık beslenmenin ipuçları

"ARA ÖĞÜN BİZİM İÇİN OLDUKÇA ÖNEMLİDİR"

İftar ve sahur arasında ara öğün olması gerektiğinin altını çizen Diyetisyen Okan Güler, "Tokluk hormonu dediğimiz hormon, yemekten yaklaşık 15-20 dakika sonra salgılanmaya başlar. Eğer bu sürede aşırı miktarda yemek tüketirsek, vücudumuz tokluk hissini geç algılar ve bu durum hazımsızlık, şişkinlik, karın ağrısı gibi problemlere yol açabilir. İftar ile sahur arasında bir ara öğün tüketilmesini öneriyoruz. Ara öğün bizim için oldukça önemlidir. Aksi takdirde sadece iki ana öğün ile beslenmiş oluruz. Bu da uzun süre aç kalmamıza neden olarak vücudun kendini koruma moduna almasına yol açar. Böylece yağlanma ve kilo alma riski artar. Bunu önlemek için iftar ile sahur arasında bir ara öğün eklemek faydalı olacaktır" dedi.



"RAMAZAN PİDESİ VE HURMANIN FAZLA TÜKETİLMESİNİ ÖNERMİYORUZ"

Ramazan pidesi ve hurmanın fazla tüketilmemesi konusunda uyarıda bulunan Güler, "Ramazan pidesi tüketimine de dikkat edilmelidir. Ramazan pidesi, beyaz undan yapıldığı için diğer beyaz ekmeklerle aynı kategoride değerlendirilebilir. Bu nedenle fazla tüketilmesini önermiyoruz. Ancak tam buğday unu ya da kepekli undan yapılan pideler tercih edilirse, daha sağlıklı bir seçim olabilir. Çünkü beyaz undan yapılan Ramazan pidesi, kan şekerinin hızlı yükselip ardından hızla düşmesine sebep olabilir. Hurma, kan şekeri dengeleyici bir etkiye sahiptir ancak aynı zamanda kuru meyvedir. Bu nedenle fazla miktarda tüketildiğinde kan şekeri üzerinde olumsuz etkiler oluşturabilir. Doğru miktarda tüketilmesi gerekir. Danışanlarımıza hurmayı genellikle yoğurt ile beraber tüketmelerini öneriyoruz. Yoğurdun içerisine doğrayarak veya yanına süt ve tarçın ekleyerek tüketmeleri daha sağlıklı bir seçim olacaktır" diye konuştu.

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