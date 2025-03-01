Uzmanından Ramazan’da sağlık beslenmenin ipuçları

Ramazan Ayı'nın başlamasıyla beraber oruç tutan vatandaşlara iftar ve sahurda doğru beslenme ile ilgili uyarılarda bulunan Diyetisyen Okan Güler, "İftar ile sahur arasında yemek yemezsek yağlanma ve kilo alma riski artar. Bunu önlemek için iftar ile sahur arasında bir ara öğün eklemek faydalı olacaktır" dedi. Güler Ramazan Ayı'nda sofraların vazgeçilmezi olan Ramazan pidesi ve hurmanın fazla tüketilmesi, olumsuz etkiler oluşturabileceğini ifade etti.
"SAHURDA KESİNLİKLE AĞIR BİR TÜKETİM İSTEMİYORUZ"
Sahurda kahvaltılık ürünler tercih edilmesi gerektiğini söyleyen Diyetisyen Okan Güler, "Beslenme konusunda sahurda kesinlikle ağır bir tüketim istemiyoruz. Ağır ve yağlı yemekleri kesinlikle önermiyoruz. Daha çok kahvaltılık ürünleri tercih etmek gerekiyor. Peynir, yumurta, zeytin, domates, salatalık, yeşillik gibi besinler bizim için çok daha doğru bir seçim olacaktır. Bunun yanında alternatif olarak çorba, yoğurt veya salata gibi hafif yiyecekler de tüketilebilir. Eğer yemek tarzında bir şeyler düşünüyorsak, zeytinyağlı yemekleri tercih edebiliriz. Ancak bunun dışında yağlı yemeklerden kesinlikle kaçınmamız gerekiyor" diye konuştu.