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Haberler Ramazan Sahurda yok tutan yiyecekler neler? Ne yemeli, ne içmeli?

Sahurda yok tutan yiyecekler neler? Ne yemeli, ne içmeli?

Uzun saatler aç ve susuz bir beslenme düzeninin olduğu Ramazan ayında dengeli beslenmek önem taşıyor. Uzmanlar muhakkak sahur yapılması gerektiğinin altını çizerken sahurda tok tutan yiyecekler de merak ediliyor. Peki sahurda ne yersek tok tutar? İşte yanıtı...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Sahurda yok tutan yiyecekler neler? Ne yemeli, ne içmeli?

Ramazan'da nasıl beslenmeli? Sahurda ne yemeli, hangi besinler tok tutar? soruları en çok araştırılanlar arasında bulunuyor. Peki Ramazan'da susatmayan, tok tutan besinler neler? Ne yemeli, nelerden uzak durmalı? İşte yanıtı...

Sahurda yok tutan yiyecekler neler? Ne yemeli, ne içmeli?

SAHURDA TOK TUTAN BESİNLER

Protein kaynakları:
Yumurta, peynir, yoğurt, süt, fındık, badem

Tam tahıllar:
Yulaf, tam buğday ekmeği (yavaş sindirilir, enerjiyi uzun süre sağlar)

Sebzeler:
Salatalık, domates, yeşillikler (su içerikleri yüksek, susuzluğu önler)
Bol su (Sahurda en az 2 bardak su içmeye çalışın)

Sahurda yok tutan yiyecekler neler? Ne yemeli, ne içmeli?

SAHURDA NE YENMEZ?

Tuzlu yiyecekler:
Salam, sucuk, zeytin (tuzu fazla olanlar)

Şekerli gıdalar:
Reçel, bal, tatlılar (kan şekerini hızlı yükseltip düşürür, acıktırır)

Hamur işleri:
Börek, poğaça (hızlı acıktırır, susatır)

Kızartmalar:
Aşırı yağlı yiyecekler

Çay ve kahve:
İdrar söktürücü etkisiyle susuzluğa neden olur

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