Sahurda yok tutan yiyecekler neler? Ne yemeli, ne içmeli?

Ramazan'da nasıl beslenmeli? Sahurda ne yemeli, hangi besinler tok tutar? soruları en çok araştırılanlar arasında bulunuyor. Peki Ramazan'da susatmayan, tok tutan besinler neler? Ne yemeli, nelerden uzak durmalı? İşte yanıtı...
Ramazan'da nasıl beslenmeli? Sahurda ne yemeli, hangi besinler tok tutar? soruları en çok araştırılanlar arasında bulunuyor. Peki Ramazan'da susatmayan, tok tutan besinler neler? Ne yemeli, nelerden uzak durmalı? İşte yanıtı...
SAHURDA TOK TUTAN BESİNLER
Protein kaynakları:
Yumurta, peynir, yoğurt, süt, fındık, badem
Tam tahıllar:
Yulaf, tam buğday ekmeği (yavaş sindirilir, enerjiyi uzun süre sağlar)
Sebzeler:
Salatalık, domates, yeşillikler (su içerikleri yüksek, susuzluğu önler)
Bol su (Sahurda en az 2 bardak su içmeye çalışın)
SAHURDA NE YENMEZ?
Tuzlu yiyecekler:
Salam, sucuk, zeytin (tuzu fazla olanlar)
Şekerli gıdalar:
Reçel, bal, tatlılar (kan şekerini hızlı yükseltip düşürür, acıktırır)
Hamur işleri:
Börek, poğaça (hızlı acıktırır, susatır)
Kızartmalar:
Aşırı yağlı yiyecekler
Çay ve kahve:
İdrar söktürücü etkisiyle susuzluğa neden olur