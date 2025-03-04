Orucun manevi olarak kazandırdıkları

Evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennemden azad olan mübarek Ramazan ayında oruç tutarak, bedenlerimizi ve nefislerimizi terbiye altına alırız. Sabrı, yardımlaşmayı, paylaşmayı ve özveriyi öğreniriz. Ramazan ayı, manevî hayatımızda seçkin yeri olan bir aydır. Gündüzleri tuttuğumuz oruçlarla, geceleri kıldığımız teravih namazları ile gönüllerimize iman nurunun ilâhî hüzmeleri dökülmeye başlar. Ramazan sonuna kadar devam eden ve günden güne gönüllerde feyzi artan manevî neşe ile mümin, kendisine, ailesine ve içinde yaşadığı topluma ve hatta bütün insanlara yararlı bir kişi olur. Ramazan ayı, rahmet ve bereketi bol bir aydır. Bu ayın gelmesi ile iyilikler çoğalır, kötülükler azalır, yoksullara ve düşkünlere yardım elleri uzanır.

"Ramazan girdiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır, şeytanlar da zincire vurulur." Buhârî, "Savm", 5; Müslim, "Sıyam", 1. Her ibadette olduğu gibi oruç ibadetinde de ferd ve toplum için pek çok yararlar vardır. Kur'an-ı Kerim'de oruçtan ve orucun hikmetinden söz edilirken: "Umulur ki oruçla günahlardan korunursunuz." buyurulmuş; oruç sayesinde insanın günah işlemekten, başkalarına hile ve haksızlık yapmaktan sakınacağı duyurulmuştur. "Bir kimse Ramazanın faziletine inanarak ve mükâfatını umarak oruç tutarsa geçmiş günahları bağışlanır." Buhârî, "Savm", 6; Müslim, "Salâtü'l- Müsafirine ve Kasrihim" 25.

HİDAYETE ULAŞTIRIR

Müminlerin oruç ibadeti sayesinde nail olacakları hususlar, ayetlerin bitiminde üç noktada düğümlenmişti: Lealleküm tettekûn... Lealleküm teşkürûn... Leallehüm yerşudûn... Neydi Yüce Mevlamızın biz müminler için umduğu ve beklediği? Oruçla ilgili ayetlerin bitiş cümleleri işte bunları açıklıyordu: Umulur ki, takva sahiplerinden olursunuz... Umulur ki, şükredenlerden olursunuz... Umulur ki, kullarım hidayete ulaşır, doğru yolu bulurlar...

YARDIMLAŞMA SAĞLAR

İyilik, güzellik, hayır ve yararlı işlerde yardımlaşma, dinimizin bir emri ve kâmil insan olmanın gereğidir. Müslüman, ihtiyacı bulunan kardeşine yardım elini uzatmak zorundadır. Müslüman, darda kalana yardımcı olur, zorluk içinde olanı genişliğe çıkarır, korku içinde olana güven verir, aç olanı doyurur, kamunun yararını sağlamak için kendi üzerine düşen görevleri yerine getirir.