Kızılay’dan Aydın’da 3 bin gıda kolisi

TÜRK Kızılay, Ramazan dolayısıyla Aydın'da ihtiyaç sahiplerine 3 bin gıda kolisi dağıtarak dayanışma örneği sergiledi. Aydın'ın 17 ilçesine dağıtılmak üzere Türk Kızılay tarafından gönderilen gıda kolileri, Efeler ilçesinde bulunan Türk Kızılay Aydın Şubesi'ne ulaştı. Aydın'da Kızılay görevlilerince titizlikle hazırlanan yardım kolileri ilçelerde yaşayan ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

Bağışçılardan toplanan zekatlarla ihtiyaç sahiplerine nakit ve gıda yardımında bulunan Türk Kızılay'ın sosyal inceleme sürecinin ardından il genelinde ihtiyaç sahibi bin 765 vatandaşa kişi başı 3 bin lira olmak üzere toplam 5 milyon 295 bin lira ile birlikte 3 bin adet gıda kolisi dağıtıldı. Ayrıca içerisinde 2 bin lira bakiye bulunan giyim çekleri de 330 ihtiyaç sahibi vatandaşa verildi.