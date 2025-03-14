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Haberler Ramazan Sındırgı’da yüzlerce çocuk iftar yaptı

Sındırgı’da yüzlerce çocuk iftar yaptı

SUAT SALGIN

Giriş Tarihi: Gazete

Sındırgı’da yüzlerce çocuk iftar yaptı

BALIKESİR'İN Sındırgı ilçesinde yüzlerce çocuk iftar sofrasında bir araya geldi. Sındırgı'da hayırseverlerin iş birliğiyle bu yıl 15'ncisi düzenlenen çocuk iftarı etkinliğinde yüzlerce çocuk bir araya gelerek hep birlikte iftar yaptı. Ramazan ayının anlam ve önemini çocuklara aşılamak amacıyla düzenlenen bu anlamlı etkinlik, katılımcılara unutulmaz bir deneyim sundu. Kaymakam Özay, konuşmasında, Ramazan'ın sadece oruç tutma değil, aynı zamanda paylaşma, yardımlaşma ve birlikteliğin önemini vurguladı.

Sındırgı’da yüzlerce çocuk iftar yaptı

Çocuklara yönelik etkinliklerin, toplumsal dayanışmayı güçlendirme ve gelecek nesillerin Ramazan kültürünü en iyi şekilde öğrenmesi açısından çok değerli olduğunu belirtti.

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