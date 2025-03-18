Aydın’ın yetim çocukları iftarda bir araya geldi

Aydın'da Vali Yakup Canbolat'ın da katılımlarıyla İHH İnsani Yardım Derneği tarafından yetim çocuklar için iftar programı düzenledi. Efeler ilçesindeki bir kır düğün bahçesinde gerçekleştirilen iftar programına Vali Yakup Canbolat ile eşi Ayşegül Canbolat, Kurum Müdürleri, İHH gönüllüsü gençler, yetim çocuklar ile yakınları katıldı. İftar duası ve ardından okunan ezanla başlayan iftar programında Canbolat çifti yetim çocuklarla birlikte oruç açtı. Vali Canbolat, iftarın ardından masaları gezerek yetim çocuklar ve aileleriyle sohbet etti.

Yetim çocuklar ile iftarını açmaktan çok büyük mutluluk ve onur duyduğunu belirten Vali Yakup Canbolat, "Mevsimlerin en güzeli, yeryüzünü bir nimet sofrasına dönüştüren Ramazan baharında İHH İnsani Yardım Vakfı'nın düzenlediği iftar programında, vakıf gönüllüleri, yetim çocukar ve aileleri ile bir aradayız. Aydın'da ikamet eden yetim çocukların hayata daha güvenli bakmalarını sağlamak ve özellikle ihtiyaç duyduklarında her an devletimizin yanında olduğunu bilmelerini isterim" dedi. Vali Canbolat, çocuklara çeşitli hediyelerde sevindirirken onlarla hatıra fotoğrafı çekildi.