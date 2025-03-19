TÜGVA İzmir’de aile iftarı düzenledi

TÜRKİYE Gençlik Vakfı (TÜGVA) İzmir Temsilciliği tarafından "aile iftarı" düzenlendi. Konak Polisevi'nde düzenlenen iftar yemeği Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlarken, semazenler gösteri yaptı. TÜGVA İl Temsilcisi Yiğit Aslanata, yaptığı konuşmada aile iftarına katılan gençlere ve ailelere teşekkür etti. Ramazan ayının önemine değinen Aslanata, "Bizler Müslümanlar olarak bir ve hür olduğunuz sürece başarılıyız" dedi. İftar yemeğine MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Gökhan Temur, Sosyal Güvenlik Kurumu İzmir İl Müdürü Hidayet Baydilli, İzmir Demokrasi Üniversitesi Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yekta Öncel de katıldı.