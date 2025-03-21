Mahalle sakinleri her akşam aynı sofrada buluşuyor

DENİZLİ'NİN Kale ilçesine bağlı Gölbaşı Mahallesi'nde imece usulü yemek hazırlayan vatandaşlar, aynı sofrada iftar yapıyor. İftar vakti mahalle meydanındaki kapalı pazar yerinde bir araya gelen vatandaşlar, masrafı her gün bir kişi tarafından karşılanan yemeklerle oruç açıyor. Mahallenin iftarına her gün yaklaşık 400 kişi katılıyor. Muhtar Ali Abalı, mahallelinin son 2 yıldır aynı yerde düzenlenen iftar programıyla bir araya geldiğini söyledi. Mahalledeki insanlarla aynı masada buluşarak iftar yapmak için böyle bir program düzenlediklerini belirten Abalı, "Herkesin burada olmasını istiyoruz" dedi.