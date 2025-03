Nerede sıfır olduğumuz önemlidir

Tevazuludur bir rakamı. Allah'ın birliğini her hali ilan eder. Tevazu ile emir ile boynunu eğer, sıfırı sağına alır, büyük bir güç elde eder. Alıp götüren sıfır değil, değer katan sıfırlar ne güzeldir. Bizi adam eder sıfırlar... Solda ne kadar olursa olsun işe yaramaz sıfırlar... Solda, her yeni sıfır kalitenin düşmesi demektir. Rahmet sahibi, artan sıfırlar için, zararı için, biri, yani bizi korusun. Oysa ne güzeldir sağdaki sıfırlar... Her sıfır değeri katlar. Her sıfır, Allah'a yakınlaştırır. Her sıfır, insan olmanın şerefine ulaştırır. Her sıfır, birle hakikatler arasındaki uçurumu kapatır. Ruhun kalbin ağırlıklarından kurtulmasını sağlar. Sağda artan her sıfır, insanı kullukta bir ve canlı tutar. Allah'a yapılan tövbe, dökülen gözyaşı sağda sıfırdır. Acizliğini anlama, fakirliğini anlama sağda sıfırdır. Nefsin, her an ayak kaydıracağına korkmak sağda sıfırdır. Etrafımız da sergilenen, muhteşem sanatların sanatkârını görmemek solda sıfırdır. "Allah!" diye haykıran tabiata ustalığı vermek, solda sıfırdır. Dili, zikreder halden uzaklaştırıp, şirk söylettirmek solda sıfırdır. Emanet verildiği halde her türlü kötülüğün sergilenmesinde, şeytana fırsat verilen gençlik, solda sıfırdır.

SEVMEYE GAYRET ETMEMEK

En sevilmeze kapılarını açan kalp solda sıfırdır. İnsana verilen akıl, kalp, görmek vs. insani donanımı hayırda kullanmamak solda sıfırdır. Kul olmak için, secdeye gitmeyen baş solda sıfırdır. "Goool!" derken zirve yapan, Allah denince ortada olmayan heyecan solda sıfırdır. Allah adına yapılmayan hayır, solda sıfırdır. Selamlaşmayan, ilgilenmeyen komşu solda sıfırdır. Dolu cüzdandan, muhtaç olana çıkmayan para, solda sıfırdır. Arzu ve isteklerini anne babadan üstün tutan evlat, solda sıfırdır. Bedenin hayvani ihtiyaçlarına köle olup, ruhu ve duyguları aç bırakmak solda sıfırdır. Nefreti diri tutup, sevmeye gayret etmemek solda sıfırdır. Ekmek adamı olup, dava adamı olmamak solda sıfırdır. İman hizmetine zarar verici oyunlara, güç verici sessizlik, solda sıfırdır. Ortalığı karıştıran, birlik beraberliği savunmayan dil, solda sıfırdır. Yumruğa sıkılı, dostluğa uzanmayan el, solda sıfırdır. Kardeşine açılmayan kollar, solda sıfırdır. Yalanlarla dopdolu tarih, solda sıfırdır. Birliği sağlamayan, hizmet etmeyen siyaset solda sıfırdır. Ahlakî değerleri yok eden, kulluğu unutturan sanat solda sıfırdır. Doğruları yazmayan kalem, solda sıfırdır. Evet, Allah'ın sonsuz kudretini, ilmini kendi âlemimizde birleyip, sarsılmaz imanla kendimizi bir edip, kusurlarımız, eksiğimiz olan sıfırlarımızı, yani günahımızı, hatalarımızı, kibrimizi, enaniyetimizi, iyi şeyleri çarçabuk yok eden bozuk ruh hallerimizi kabul ederek, büyük bir tövbe ile sıfırları sağımıza dizebiliriz. Ne dersiniz? Allah dostlarının sağ tarafında, ne çok sıfırlar vardır.