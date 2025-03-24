Emniyet Müdürü Aktaş şehit yakını ve gazilerle iftarda buluştu

MANİSA İl Emniyet Müdürlüğü bu kapsamda Ramazan Ayı'nda şehit ve gazi aileleri için anlamlı bir iftar programı düzenledi. Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, kahraman şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakârlıklarını hiçbir zaman unutmadıklarını belirterek, onların emanetlerine sahip çıkmanın en büyük sorumlulukları olduğunu vurguladı. Şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilenen Emniyet Müdürü Aktaş ve eşi Nuray Aktaş, onların her zaman yanlarında olduklarını ifade etti. Program boyunca duygusal anlar yaşanırken, birlik ve beraberliğin önemi bir kez daha vurgulandı. Manisa Emniyet Müdürlüğü, vatan için canlarını feda eden şehitlerimize ve kahraman gazilerimize her zaman minnettar olduklarını belirterek, bu tür organizasyonlarla onların yanında olmaya devam edeceklerini bildirdi. İftar programına Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, İl Emniyet Müdübildirdi. rü Fahri Aktaş, eşi ve aynı zamanda Polis Eşleri Derneği Manisa Şubesi Başkanı Nuray Aktaş, İl Emniyet Müdür Yar- dımcıları, protokol üyeleri ve emniyet teşkilatı mensupları katıldı.