İncirliovalılar gönül sofrasında buluştu

AYDIN'DA İncirliova Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programına binlerce vatandaş katıldı. Cumhuriyet Meydanı'na kurulan iftar sofralarında bir araya gelen İncirliovalılar, Ramazan'ın manevi atmosferinde oruçlarını açtı.

'GÖNÜLLERİMİZİ BİRLEDİK'

İNCİRLİOVA Belediye Başkanı Aytekin Kaya öncülüğünde gerçekleştirilen iftar programında 5 bin kişilik yemek dağıtımı yapıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda, Başkan Kaya iftar öncesinde tüm masaları tek tek gezerek hemşerileri ile sohbet etti. İftar programına ilişkin konuşan Başkan Kaya, "Allah nasip etti, bir Ramazan'da daha vatandaşlarımız ile iftar soframızda buluştuk. Mübarek Kadir Gecesi'nin fazileti ve Ramazan ayının bereketiyle hem sofralarımızı hem de gönüllerimizi birledik. Rabbim, tuttuğumuz oruçlarımızı kabul etsin" dedi.