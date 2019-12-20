Türk doktordan uluslararası başarı

Uyku apnesi hastalığı tanı ve tedavisinde yaptığı araştırmalarla adını Avrupa’da duyuran Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Arman Afrashi uluslararası başarısına yeni buluşlar ekliyor

1981 yılında Almanya'dan Türkiye'ye gelen Op. Dr. Arman Afrashi, 1989 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. 1994 yılında aynı üniversitenin Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı'ndan uzmanlığını aldı. 2010 yılında uyku apne hastalığı ile ilgilenmeye başladı. 2011 yılında çalıştığı İzmir Dr. Suat Seren Göğüs hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Doç. Dr. Zeynep Uçar ile tasarladığı yeni pozisyonel terapi yöntemi üzerine çalıştılar. Bu çalışma Amerika'da Chest kongresinde sunuldu. Sunum özellikle dünyaca ünlü MAYO klinik uzmanları tarafından ilgi ile karşılandı.



DÜNYA İLGİ GÖSTERDİ

2010 yılında uyku apne cerrahisine başlayan Op. Dr. Arman Afrashi 2014 yılında uyku apnesinin cerrahi tedavisi için tasarladığı bir protez olan Pharyngolateral Ferromagnetic Prothesis (PFP) güçlü bir KBB dergisi olan European Archives of Otolaryngology'de yayınladı. Birkaç ay sonra pozisyonel terapi çalışması dünyanın uyku hastalıkları konusunda en önemli dergilerden biri olan Sleep and Breathing'de yayınlandı. Bu iki yayından sonra çok sayıda kitap veya bölüm yazma, reviewerlik ve editorial board üyelik davetleri alan Dr. Afrashi bunların bazılarını kabul etti. Aynı yıl bilimsel yenilikler için firmaların üyelerine bilimsel konuları danıştıkları Science Advisory Board üyeliği teklifini kabul etti. İLGİ ODAĞI OLDU Uyku apne hastalığının tedavisini değiştirene kadar çalışacağını söyleyen Dr. Afrashi, bu hastalığın ve horlamanın tanısı ve tedavisinin doktorlar tarafından çok az bilindiğine değindi. Dr. şöyle konuştu: "Uyku apne hastalarının sadece yüzde 35-40'ı uyku cihazını kullanabiliyor. Kalan yüzde 60 hastanın önemli tedavi yolu uyku cerrahisi."



AVRUPA'DAN ASYA'YA

2017'de PFP buluşunu sunmak için yurtdışından birçok teklif alan Op. Dr. Afrashi önce İtalya'da sonra Çin'de sunum yaptı. 2018'de "Vertebropharyngeal Prosthesis (VPP)"yi önce Almanya'nın Münih kentinde Avrupa'nın en önemli uyku cerrahisi kongresinde ve daha sonra özel davetle gittiği Çin'de sundu. 2019 yılında World Sleep Society'nin dünya uyku günü Türkiye delegesi oldu.