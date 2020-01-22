  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Sağlık > Alışveriş fişlerinde büyük tehlike! Çıplak elle dokunmayın

Alışveriş fişlerinde büyük tehlike! Çıplak elle dokunmayın

Alışveriş fişlerinde büyük tehlike! Çıplak elle dokunmayın

22.01.2020, 11:11

Alışveriş fişleri sağlığa zararlı mı? Kullananları bekleyen büyük tehlike. Neredeyse her gün elimize aldığımız alışveriş fişlerinin sağlığımıza verdiği zararları biliyor musunuz? Bu fişlerde yoğun derecede bulunan BPA (bisfenol A) maddesi kanserden kısırlığa kadar pek çok sıkıntıya yol açabiliyor! İşte bilinmesi gerekenler...

Kadın Sağlığı Derneği Başkanı ve Fitoterapi Uzmanı Dr. Buğra Buyrukçu, insan sağlığına sayısız zararı bulunan “Bisfenol-A” maddesini içeren ürünler konusunda tüketicileri uyardı. En sık kullandığımız veya dokunduğumuz ürünlerin başında alışveriş fişleri ile plastik kapların geldiğini söyleyen Dr. Buyrukçu, “Milyonlarca insanın her iki ürünle de neredeyse sürekli teması var. Alışverişler slipleri ile bankamatiklerdeki işlemlerden sonra verilen makbuzlar Bisfenol-A adlı maddenin en yoğun olduğu ürünler. Her iki ürüne de kesinlikle çıplak elle dokunmamak gerekiyor" dedi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Alışveriş fişlerinde büyük tehlike! Çıplak elle dokunmayın haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN