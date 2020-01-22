Alışveriş fişlerinde büyük tehlike! Çıplak elle dokunmayın

Alışveriş fişleri sağlığa zararlı mı? Kullananları bekleyen büyük tehlike. Neredeyse her gün elimize aldığımız alışveriş fişlerinin sağlığımıza verdiği zararları biliyor musunuz? Bu fişlerde yoğun derecede bulunan BPA (bisfenol A) maddesi kanserden kısırlığa kadar pek çok sıkıntıya yol açabiliyor! İşte bilinmesi gerekenler...

Kadın Sağlığı Derneği Başkanı ve Fitoterapi Uzmanı Dr. Buğra Buyrukçu, insan sağlığına sayısız zararı bulunan “Bisfenol-A” maddesini içeren ürünler konusunda tüketicileri uyardı. En sık kullandığımız veya dokunduğumuz ürünlerin başında alışveriş fişleri ile plastik kapların geldiğini söyleyen Dr. Buyrukçu, “Milyonlarca insanın her iki ürünle de neredeyse sürekli teması var. Alışverişler slipleri ile bankamatiklerdeki işlemlerden sonra verilen makbuzlar Bisfenol-A adlı maddenin en yoğun olduğu ürünler. Her iki ürüne de kesinlikle çıplak elle dokunmamak gerekiyor" dedi.