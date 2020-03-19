Horlama ve uyku apnesinin çaresi

Prof. Dr. Adnan Ünal, horlamanın gerek aile içinde, gerek toplumda daha önemlisi kişinin genel sağlığı açısından önemli bir sağlık sorunu olduğunu söyledi.

EKOL Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Adnan Ünal, horlama ve uyku apnesinin tanı ve tedavisi hakkında bilgiler verdi. Horlamanın gerek aile içinde, gerek toplumda daha önemlisi kişinin genel sağlığı açısından önemli bir sağlık sorunu olduğunu belirten Prof. Dr. Adnan Ünal, "Eşlerin uyku düzenini bozması, yatak odalarının ayrılması ne kadar önemli ise kişinin sağlığına yaptığı önemli olumsuzluklar yaşam standartlarını bozmasının yanında çoğu zaman iş hayatındaki verim eksikliğine sebep olabilir" dedi.

NEDEN OLAN FAKTÖRLER

Horlama ve uyku apnesinin pek çok nedenle ortaya çıkabildiğini söyleyen Ünal, "Çocukluk çağında sıklıkla görülen büyümüş bademcik ve geniz eti önemli yer tutar. Erişkinlerde ise üst hava yolları denen burun ucundan akciğerlere kadar olan bölge ve ağız içi etraflıca araştırmayı gerektirir. Bunun yanında obezite ve kişinin yaşam koşulları horlama ve uyku apnesinin oluşmasında önemli faktörler" dedi. Prof. Dr. Adnan Ünal, "Horlamanın yanında solunumun uyku sırasında 10 saniye ve daha fazla süre durması sağlık açısından çok önemli. Horlama ve uyku apnesinde kişi uyku laboratuvarında 1 gece takip edilir. Alınan bilgiler muayene bulguları ile beraber değerlendirilir. Hafif, orta ve ağır obstrüktif apne olarak sınıflandırılır" dedi.



Sakın hafife almayın!

Tedavinin nedene göre yapıldığını belirten Prof. Dr. Adnan Ünal, "Hafif ve orta derecede uyku apnesi olanlar cerrahiden fayda görecek hastalar. Yalnızca burun ucuna yerleştirilen ve burun kanatlarını açan bazı cihazlar etkili olamaz. Alt çeneyi öne alan veya dilin geriye kaçmasını önleyen ağız içi protezler de zaman zaman kullanılabilir. Cerrahi ise büyük rahatlık sağlar" dedi.