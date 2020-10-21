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Haberler Sağlık İzsiz tiroid ameliyatı mümkün

İzsiz tiroid ameliyatı mümkün

İzsiz tiroid ameliyatı mümkün
Giriş Tarihi: 21.10.2020

İzsiz tiroid ameliyatı konusunda yurtiçi ve yurtdışında önemli çalışmalara imza atan Prof. Dr. Özer Makay, Özel Sağlık Hastanesi'nin ilk izsiz tiroid ameliyatını gerçekleştirdi.

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Endoskopik teknolojiyi kullanarak gerçekleştirdikleri izsiz tiroid ameliyatlarında başarılı sonuçlar elde ettiklerini kaydeden Prof. Dr. Özer Makay, operasyonun görünür hiçbir iz olmaksızın yapıldığını ve hastanın günlük yaşamına erkenden dönebildiğini de dile getirdi. İzsiz tiroit ameliyatının kesi yapılmadan gerçekleştirildiğini anlatan Makay, "Ameliyatı alt dudaktan girerek, endoskobik cihaz kullanılarak oluşturulan 3 tünel aracılığıyla yapıyoruz. Açık ameliyatta hastanın boynunda iz kalıyor. Bu ameliyatta ise bu iz oluşmuyor" diye konuştu.

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