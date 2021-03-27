Kilosuyla dalga geçilen çocuklar anoreksiya adayı

YEME bozukluğu yetişkinlerde olduğu kadar çocuklarda da ciddi sonuçlar doğurabilen bir rahatsızlık. Yemek bozukluğu olarak da bilinen anoreksiya, özellikle ergenlikte ortaya çıkan yemek yememek, az uyumak ve çok aktif olmakla karakterize edilen bir hastalık. Anoreksiya olan çocuklar genellikle daha önceden kilolu veya toplu çocuklardır. Bu nedenle zamanında eleştirilmiş ve dalga geçilmiş bireylerdir.

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