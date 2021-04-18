Kırmızı soğan virüse duvar oluyor

Hemen hemen herkesin mutfağında bulunan kırmızı soğan korona virüsle mücadelede ilk sırada yer alan sebzelerden biri. Kan basıncını düzenleyen, kan pıhtılaşmasını önleyen ve kalp sağlığına faydaları kanıtlanan kırmızı soğanın içerdiği kuersetin maddesinin virüse etkili olduğu belirtildi.

VİRÜSÜN ÇOĞALMASINI ENGELLİYOR

Kuersetinin virüsün çoğalmasını ve bir araya gelmesini engelleyen bir madde olduğunu dile getiren Fitoterapi ve Akupunktur Uzmanı Dr. Serhat Koran, "Yapılan çalışmalar virüsün belli bir bölgede, özellikle de akciğerde toplanmasını engellediğini gösterdi. Kuersetin tabletler halinde de satılıyor. Kırmızı soğan dışında başka sebze ve meyvelerde de bulunuyor ama birçoğu ülkemizde değil yabani ortamlarda yetişiyor" diye konuştu.

Kırmızı soğanın kaynatılarak içilmesi gerektiğini ifade eden Koran, "Tavsiyem şu; soğanın dışındaki bir ya da iki tabakayı çıkarıp kalanı 4'e böldükten sonra suda kaynatalım. 3-4 dakika soğumasını bekledikten sonra bu suyu gün boyu içebiliriz. Kaynayan soğanları da yememizde fayda var. Her gün 2'şer bardak içilebilir" dedi. Tüketimde yaş sınırı olmadığına dikkat çeken Koran, suyu tüketemeyen çocukların bal ve pekmez eşliğinde de kullanabileceklerini söyledi.

ENFEKSİYON ÖNCESİNDE HER GÜN TÜKETİLMELİ

ENFEKSİYON döneminde kırmızı soğan suyunun daha fazla içilebileceğini belirten Koran, "Hastalık başlamadan kullanılırsa o kadar faydalı olacaktır. Enfeksiyon başlamadan, her gün tüketmekte fayda var. Vücudun direnci, yediğimiz içtiğimiz şeylerin de bunda etkisi var. Virüsün zarını erittiğine dair çalışmalar var. Virüs belli bir rakama ulaştığında hastalık yapabildiği için virüsün çoğalmasını azaltmak demek, hastalıktan kurtulmak demek" diye konuştu.