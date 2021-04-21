Karşıyaka’ya EÜ DİŞ Polikliniği

EGE Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Karşıyaka'da poliklinik hizmeti vermeye başladı. Suat Cemile Balcıoğlu Yerleşkesi'nde Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öncülüğünde kurulan Diş Polikliniği, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak tarafından açıldı. Törene Fakülte Dekan Vekili Prof. Dr. Nazan Ersin, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Asiye Akyol, Dekanlık Yönetimi, Karşıyaka Sağlık Müdürü Dr. Cenk Benli, Anabilim Dalı Başkanları, öğrenciler ve personel katıldı.

TOPLUM SAĞLIĞI

Ege Üniversitesi markasını Karşıyaka'ya taşıdıkları için mutlu olduklarını dile getiren Prof. Dr. Necdet Budak, "İzmirimizin 8 ilçesinde üniversitemizin yerleşkesi bulunuyor. Suat Cemile Balcıoğlu Yerleşkesi ile Karşıyaka'ya Ege Üniversitesi markasını taşımış bulunuyoruz. Karşıyaka, kentimizin önemli lokasyonları arasında. Sağlık Bilimleri Fakültemizin Suat Cemile Balcıoğlu Yerleşkesi'ne taşınmasıyla birlikte, sağlık kompleksimizde, toplum sağlığını korumak ve geliştirmek hedefiyle poliklinik hizmeti vermeye başladık. Diş Polikliniğinde; dolgu, kanal tedavisi, diş çekimi, protez, çocuk diş tedavisi, röntgen ve benzeri hizmetler veriliyor" dedi.