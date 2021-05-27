Kalp krizi önceden anlaşılır mı?

Özel Gaziemir Akut Kalp Damar Hastanesi'nden Kardiyoloji Uzmanı Dr. Uğur Hepçivici, hastaların merak ettiği konulardan birinin de kalp hastası olup olmadığı, kalp hastası ise ne zaman kriz geçireceği ya da kriz geçirme ihtimalinin yüksek olup olmadığı olduğunu belirterek bu konuda merak edilen soruları yanıtladı.

TEDAVİLER UYGULANIR

Kalp krizinin genellikle kalp damarı iç örtüsünün (endotel) hemen altında biriken plak denilen yağlı içeriğin yırtılıp, kan ile temas etmesi sonucu pıhtı oluşması ve oluşan pıhtı nedeniyle o damarın kan akımının kesilmesi ile başladığını belirten Dr. Uğur Hepçivici, "Yapılan araştırmalarda, kalp krizine daha çok damar içerisinde hafif derecede (yüzde 20-40 oranında) darlık oluşturan plakların neden olduğu tespit edilmiş. Bu plaklar yeteri kadar darlık oluşturamadıkları için efor testi, sintigrafi gibi tarama testleriyle saptanamayabilir. Bu nedenle kalp muayenesi olup sağlam çıkan bazı hastalar kısa süre sonra kalp krizi ile acile başvurabiliyor" dedi.

Kalp krizinin ne zaman geçirileceğini önceden tespit edilmesinin mümkün olmadığını kaydeden Dr. Uğur Hepçivici şunları söyledi: "Nasıl önceden deprem olunacağı tespit edilemiyorsa, bir insanın ne zaman kalp krizi geçireceğini de tespit etmek şu an için mümkün değildir. Fakat sağlığın her alanında olduğu gibi kalp hastalıklarında da hızlı gelişmeler oluyor. Deprem öldürmez, kalp krizi öldürmez anlayışı yanlış, ancak tedbirsizlik öldürür. Bunun için insanlar yaşamları boyunca bazı tedbirler almalıdırlar. Yüksek riskli bir hastaya bu riskleri modifiye etmek amacıyla bir takım tedavi seçenekleri sunarız. Ancak risk faktörü çok az olan hastaya da kalp krizi geçirme riski azalsın diye belli bir tedavi uygulayamayız. Polikliniklere kalp kontrolü için başvurmak normal ve gereklidir, ancak bunu bir psikolojik sorun hale getirip ben acaba ne zaman kalp krizi geçireceğim diye hayatı yaşanmaz hale getirmek doğru değildir."

PEKİ NE YAPMAK GEREKİR ?

KALP krizinden korunmak için bazı tavsiyelerde bulunan Dr. Hepçivici, "Yağsız, şekersiz bitkisel ağırlıklı beslenme, sigaradan uzak durma, hipertansiyon-diyabet gibi hastalıkların doğru tedavisi, ilaç tedavisi, düzenli uyku, yeterli egzersiz ile damar içerisinde oluşan bu plaklar stabil hale gelirler.

EGZERSİZ YAPIN

YIRTILMA ihtimalleri ciddi oranda azalır. Bununla birlikte kalp krizi geçirme ihtimalinizde ciddi oranda azalır. Sigarayı bırakın, yeteri kadar uyuyun, egzersiz yapın, stresle baş etmeyi öğrenin, doğru beslenin" dedi.