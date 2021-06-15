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Haberler Sağlık Yerinde aşı uygulaması başlıyor! Bakan Koca'dan flaş açıklama

Yerinde aşı uygulaması başlıyor! Bakan Koca'dan flaş açıklama

Sağlık Bakanı , yerinde aşı uygulamasının başladığını duyurdu. Koca, "Üretimin devamlılığı ve güvenliği için organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerimizle yerinde aşı uygulamasına başlıyoruz. Çarklar dönmeye devam edecek. Bu güce güvenin" dedi.

Yerinde aşı uygulaması başlıyor! Bakan Koca'dan flaş açıklama

15.06.2021, 14:47 Güncelleme Tarihi: 15.06.2021, 15:32

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama çalışmalarında yeni bir uygulamaya başlanacağını açıkladı.

Buna göre yerinde aşı uygulamasıyla organiza sanayi bölgelerinde mobil ekipler tarafından vatandaşlar aşılanacak. Twitter'dan açıklama yapan Fahrettin Koca, "Üretimin devamlılığı ve güvenliği için organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerimizle yerinde aşı uygulamasına başlıyoruz. Çarklar dönmeye devam edecek. Bu güce güvenin" ifadelerini kullandı.

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