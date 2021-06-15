Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama çalışmalarında yeni bir uygulamaya başlanacağını açıkladı.
Buna göre yerinde aşı uygulamasıyla organiza sanayi bölgelerinde mobil ekipler tarafından vatandaşlar aşılanacak. Twitter'dan açıklama yapan Fahrettin Koca, "Üretimin devamlılığı ve güvenliği için organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerimizle yerinde aşı uygulamasına başlıyoruz. Çarklar dönmeye devam edecek. Bu güce güvenin" ifadelerini kullandı.İşçi ve memurların tamamı aşı olacak Türkiye’deki 35 milyonuncu Covid-19 aşısı Çanakkale’de yapıldı
Yerinde aşı uygulaması başlıyor! Bakan Koca'dan flaş açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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