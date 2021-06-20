Kalbe robotik dokunuş

Kalp cerrahisinde tıbbın ulaştığı en ileri nokta olan ve sadece Türkiye'de değil, dünyada da sınırlı merkezde gerçekleştirilebilen robotik kalp cerrahisi; göğüs kemiği kırılmadan, küçük bir kesiyle operasyon imkanı tanıyor.

Robotik kalp cerrahisi sayesinde hastaların ameliyattan kısa süre sonra normal yaşantısına dönebildiğini ifade eden Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Suat Büket, "Robotun 540 derece dönebilen kolları, 10 kat büyütülmüş görüntü kalitesi ve titremeyi önleyen kolları sayesinde kalp gibi çok hassas bir organ üzerinde, hasta ve hekim için konforlu bir ameliyat imkanı tanıyor" dedi.

HER ŞEY CERRAHIN KONTROLÜNDE

Robotik kalp ameliyatlarının, kalp cerrahisinin ulaştığı en ileri nokta olduğunu belirten Medicana International İzmir Hastanesi'nden Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Suat Büket, yöntemin en küçük kesiyle gerçekleştirildiğini, göğüs kemiğinin kesilmediğini, hastaya en az rahatsızlığı vererek, en konforlu şekilde iyileşmesini sağlayan bir yöntem olduğunu belirtti. Prof. Dr. Büket, 'Cerrah robot' denilince ilk etapta operasyonu robotun gerçekleştirdiği gibi bir izlenimin uyansa da, öyle bir durumun söz konusu olmadığını, robotun cerrahın kontrolünde ve onun direktifleriyle hareket ettiğini söyledi

UYGULANDIĞI HASTALIKLAR

Robotik kalp cerrahisinin uygulanabildiği kalp hastalıkları ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Suat Büket, mitral ve triküspit kapak hastalıklarının tamirinde ya da değiştirilmesinde, kalp ritm bozukluklarına neden olan atriyal fibrilasyon, dondurma da denilen kriyoablasyon tedavisinde robotik kalp cerrahisinin çok sık kullanıldığını belirtti. Prof. Dr. Büket, "Bunlara ek olarak koroner arter cerrahisinde, miksoma denilen kalp içi tümörlerinin tedavisinde, atriyal septal denilen doğuştan olan kalp deliklerinin tedavisinde de robotik cerrahiyi kullanabiliyoruz" dedi.

Robotik cerrahinin teknik avantajlarını da anlatan Prof. Dr. Suat Büket, robotta yapılan kalp ameliyatında, açık cerrahiyle yapılandan işlem olarak farklı olmadığını, farkın ameliyat tekniğinde olduğunu belirterek, "Örneğin açık cerrahide direkt eller ve elin tuttuğu alet kullanılırken, robotik cerrahide hekim, robotun tuttuğu aleti kullanarak müdahaleyi yapıyor. Bunun pek çok faydası var. Robotun kolları 540 derece hareket edebiliyor. Yani normal bir insan bileğinin hareketinden çok daha geniş bir hareket alanı var. Ameliyatı yaparken ameliyat alanını normalden 10 kat daha fazla büyük görüyorsunuz. Ayrıca titremeyi de ortadan kaldırıyor. Hekimin eli titrese de, robotun tuttuğu alet bilgisayar programı aracılığı ile bu titremeyi ortadan kaldırıyor.

"SANKİ AMELİYAT OLMAMIS GİBİYİM"

KALBİNDE çarpıntı ve sonrasında hissettiği halsizlik şikayetiyle Prof. Dr. Suat Büket tarafından muayenesi yapılan Aymelek Ünver'in (69) kalp kapağında kaçak olduğu ve protez kapak takılması gerektiği ortaya çıktı. Yaptıkları araştırma sonrası robotik kalp ameliyatlarının çok daha hızlı iyileşme imkanı tanıdığını öğrendiklerini söyleyen Ünver, "Annem açık kalp ameliyatı olmuştu, yaşadığı sıkıntıları biliyorum. O nedenle robotik kalp ameliyatı olmak istedim. Şu an sanki ameliyat olan ben değilmişim gibi" diye konuştu.

KALBİNDE iyi huylu tümör bulunan Ayşe Yurtseven de (41) robotik cerrahi ile sağlığına kavuşanlardan. Çarpıntı şikayetiyle doktora başvurduğunu anlatan Yurtseven, "Yapılan tetkiklerde robotik cerrahi için uygun olduğum belirlendi. Sağladığı avantajlar nedeniyle tercih ettim. Ameliyattan sonra hastaneden yürüyerek çıktık, şu an çok iyiyim. Sosyal yaşantıma erkenden dönebildim" dedi

ÜÇ BOYUTLU GÖRÜNÜM

OPERASYONA başlarken cilde kesi yapılarak bir trokar yardımıyla vücut içerisine bir teleskop yerleştiriliyor. Robotun diğer kolları için de vücutta 8 mm uzunluğunda üç delik daha açılıyor. Operasyonu gerçekleştiren doktor, ameliyat masasının uzağında yer alan konsoldan organları 3 boyutlu olarak görüyor. Görüntünün 3 boyutlu olması cerraha derinlik hissi kazandırıyor. Cerrahın yaptığı küçük el hareketlerini konsolda bulunan fiberoptik kablolar, robotik kollara aktarıyor. Böylece cerrahi makas, doku ve iğne tutucu gibi aletlerin istenen hareketleri yapması sağlanıyor. Cerrah vücut içerisine yerleştirilen 4 kolu, 2 kumanda kolu ve ayağının altındaki pedallarla yönlendirerek operasyonu gerçekleştiriyor.