İkiz kardeşler ameliyat için Türkiye’ye geldi

Almanya'da yaşayan 23 yaşındaki ikiz kardeşler Ceyhun Ekşi ve Cenk Ekşi İzmir Özel Sada Hastanesi'nde Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Türker Karabuğa tarafından yapılan tüp mide ameliyatı ile yeniden sağlığına kavuştu. Ameliyatın ardından taburcu olarak Almanya'ya geri dönen ikiz kardeşler ideal kilolarına ulaşıncaya kadar kilo verme süreçleri devam edecek. 200 kg ağırlığındaki Ceyhun Ekşi ve 195 kg ağırlığındaki Cenk Ekşi fazla kilolarından dolayı sağlıklarının ve günlük yaşamlarının giderek olumsuz etkilenmesinden dolayı ameliyat olmaya karar veriyorlar. Daha önce tüp mide ameliyatı olan bir arkadaşlarının tavsiyesi üzerine İzmir'e gelen Ekşi kardeşler Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Karabuğa'ya ameliyat oldular.

TECRÜBE ÇOK ÖNEMLİ

Operasyon hakkında bilgiler veren Op. Dr. Türker Karabuğa, "Hastalarımızın Vücut Kitle İndeksleri (VKİ) oldukça yüksekti. Sağlık sorunları olan ve sosyal anlamda sorunlar yaşayan iki kardeş ailelerinin de iknasıyla bize ulaştılar ve ameliyat olmaya karar verdiler. Her ikisine de tüp mide ameliyatı başarılı bir şekilde uygulandı" dedi. Bu tarz hastaların ameliyatlarında kullanılan ekipmanların ve cerrahi ekibin tecrübesinin önemine de değinen Op. Dr. Karabuğa, "Bu VKİ seviyesindeki hasta grubunda karın içine girilecek trokar dediğimiz laparoskopik aletlerin ve kullanılacak laparoskopik el aletlerinin uzun ve hastaya uygun olması gerekiyor. Bu tür ameliyatların tecrübeli hekimler tarafından, 3. basamak yoğun bakımı olan tam donanımlı hastanelerde yapılması gerekir ve olası komplikasyonlar durumunda hem ameliyatı yapan cerrahın bu konuda donanımlı olması hem de gerekli branşların bulunması önemli. Başarılı ve sorunsuz bir şekilde ameliyatımızı tamamladık. Tabi ameliyat sonrası takiplerde çok önemli. Alanında uzman ve deneyimli bir ekiple çalışıyoruz. Ameliyat öncesinde ve sonrasında ekibimiz oldukça deneyimli bir şekilde hastalarımıza yardımcı oluyorlar" dedi.



ÇOK TEŞEKKÜRLER

KÜÇÜKKEN zayıf olduklarını ancak sonra vitamin eksikliği nedeniyle takviye kullanmaya başladıklarını belirten Cenk ve Ceyhun Ekşi, "Yanlış beslenme ve sporsuz hayat tarzıyla günden güne kilo aldık. Kilolar yaşamımızı olumsuz etkileyince ameliyata karar verdik. Başta Türker Bey olmak üzere tüm hastane personeline teşekkür ediyoruz" dedi.