ATAGÖZ’den İzmir’e 14 milyonluk dev yatırım

İZMİR'İN önde gelen göz sağlık merkezlerinden Atagöz, Efes KBB'yi bünyesine katarak dev bir yatırıma imza attı. Atagöz Göz Hastalıkları Dal Merkezi Kurucu Ortağı Op. Dr. Mehmet Helvacıoğlu, "Avrupa standartlarına taşıdığımız sağlık anlayışımızı ve teknolojik donanımımızı kulak burun boğaz alanına da taşıyoruz. Bu alanda başta İzmirliler olmak üzere tüm dünyaya göz ve KBB alanında Avrupa ve NASA teknolojisi standartlarında hizmet vereceğiz" dedi.

AVRUPA STANDARTLARINDA HİZMET

İzmir Özel Efes Kulak Burun Boğaz Tıp Merkezi, Özel Atagöz Göz Hastalıkları Dal Merkezi bünyesine dahil edildi. Atagöz satın aldığı tıp merkezinin kapasitesini geliştirerek branş sayısını 2'ye çıkardı. Atagöz, kulak burun boğaz alanına Efes KBB ile iddialı bir giriş yaptı. Atagöz Göz Hastalıkları Dal Merkezi Kurucu Ortağı Op. Dr. Mehmet Helvacıoğlu, "Efes KBB Tıp Merkezi'ni tepeden tırnağa yeniliyoruz. Bu çerçevede ilk etapta 14 milyon lira yatırım yaptık. Alanında uzman 2 KBB doktoru ve geniş bir kadroyla Avrupa standartlarına taşıdığımız sağlık anlayışımızı ve teknolojik donanımımızı Kulak Burun Boğaz alanına da taşıyoruz" dedi. Atagöz Göz Hastalıkları Dal Merkezi Kurucu Ortağı Prof. Dr. Safiye Yılmaz ise, "İzmir'de dev bir yatırımın altına daha imza attık. Gerçekten çok mutluyuz. İzmir'imize hayırlı olsun" dedi.

TEKNOLOJI VE TECRÜBE

ATAGÖZ Göz Hastalıkları Dal Merkezi Kurucu Ortaklarından Op. Dr. Melih Türe, "Atagöz olarak istihdam yaratmaya devam ediyoruz. Efes KBB ile beraber artı 20 kişilik ekibi daha Atagöz ailesine katmış olduk. Çağın gelişen koşullarına uygun sağlık hizmeti vermeye devam edeceğiz. Teknoloji ve tecrübenin yanına modern fiziki mekan ve alanları da ekleyerek kapasitemizi 2-3 kat artırmayı planlıyoruz" dedi.