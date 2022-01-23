Artı Yaşam’dan palyatif bakıma büyük yatırım

Urla'da 3 yıl önce kurulan Özel Artı Yaşam Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi Narlıdere'de yeni bir yatırımı daha hayata geçirdi. Özellikle hastane sonrası bakım ve palyatif bakıma ağırlık verilen merkez modern altyapısı ve ileri teknolojileriyle misafirlerini evlerinde hissettirecek.

30 yıldır özel sağlık kuruluşlarında kuruculuk ve yöneticilik yapan Fuat Uzun ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı huzurevleri ile Ege Üniversitesi'nde yoğun bakım ve klinik hemşireliği yapan Hafize Uzun tarafından hayata geçirilen Özel Artı Yaşam Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi'nin ikinci şubesi Narlıdere'de açıldı.

EV KONFORUNDA

Deniz manzaralı 5 katlı modern binasında, toplamda bin metrekare alan üzerine kurulu olan ve 45 yatak kapasitesine sahip merkez ileri teknoloji donanımı ve profesyonel hizmet personeli ile palyatif bakım ve hastane sonrası bakım konularında uzman kadrosuyla Narlıdere'de bakım ve huzurevi hizmeti vermeye başladı. Merkez hakkında bilgiler veren Hafize Uzun, "Merkezimiz özellikle ameliyat ve travmalar sonrası fizik tedavi ve palyatif bakım konusunda gerekli altyapı ve donanımıyla hizmet vermeye hazırdır" dedi. Fuat Uzun ise, "Çevre koşulları, altyapısı, bahçesi ile hastaların yeniden hayata bağlanacakları bir ortam yaratmak istedik" diye konuştu.