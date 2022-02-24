Egzamaya çekirdekli siyah kuru üzüm

Çekirdekli siyah kuru üzüm oldukça faydalı besin olarak tüketilmesi önerilmektedir. Sedef, egzama gibi kaşıntısı olan hastaların kaşıntılarının geçmesini sağlayan çekirdekli kuru üzüm alerji ve strese bağlı kaşıntıların iyileşmesine da yardımcı olur. Göz sağlığının korunmasında önemli ölçüde katkısı olan bu lezzetli besin damar sertliği oluşumunu önleyerek kalp damar hastalıklarına karşı korur.

KEREVİZ İLTİHAP VE ÖDEMİ GİDERİYOR

KEREVIZ, pek çok ülke mutfağında yaygın kullanılan şifalı bir sebzedir. Güçlü bir antioksidan ve iltihap giderici olan kereviz, kan basıncını (hipertansiyon) ve kolesterol düzeylerini dengelemeye yardımcı olurken sindirim sistemini rahatlatır. Pankreas ve meme kanserine karşı koruyucu bileşikler içeren kerevizde vücut için önemli olan elektrolitler bulunur. Dehidrasyonu önleyen bir bitki olan kereviz ayrıca etkili bir ödem gidericidir. İyi bir lif kaynağı olduğu için kilo vermeye yardımcı olur.