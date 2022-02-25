Güçlü ve doğal antibiyotik Udi Hindi

Uzakdoğu Asya'dan gelen ve yüzyıllardır sağlık amaçlı tüketilen udi hindi, çok sayıda rahatsızlığa iyi geliyor. Güçlü bir mikrop atıcı özelliğe sahip olan udi hindi, üst solunum yolları hastalıkları için bire bir fayda sağlıyor. Uzmanlar tarafından en güçlü antibiyotik olarak kabul edilen ve odunsu bir yapısı olan Udi Hindi, toz halinde ya da yağ olarak kullanılıyor.

TATLI VE KESKİN KOKULU

Hindistan ve Malaya adalarında sıklıkla rastlanan Udi Hindi ağacı aynı zamanda Asya ülkelerinin çoğunda da vardır. Yaz ve kış yaprak dökmeyen udi hindi ağacının bir diğer adı öd ağacıdır. Ülkemizde bu bitki az biliniyor. Ancak yüzyıllardır Udi Hindi diğer ülkelerde alternatif tıpta sıklıkla kullanılan bir bitki olmuştur. Tüccarlar tarafından deniz yoluyla Arap ülkelerine getirilmiş burada Kust-i Bahri olarak adlandırılmış. Beyaz olan rengine yine udi hindi denilmiş. Güzellik ve koku ürünlerinde de kullanılan udi hindi, tatlı ve keskin bir kokusu vardır. Yapraklarından ayrılan bitkiler ağaçta çıkarılan özsuyuyla beraber güneşte kurutulur. Böylece kullanıma hazır hale gelir.

NASIL KULLANILIR?

BOĞAZDA yaşanan iltihaplanma için direk olarak bir kaşık ilaç gibi içilebilir. Sürekli olarak kolit, reflü ve ülser yaşayan kişiler için yemekten sonra bir kaşık tüketmeleri önerilir. Bunun dışında 1 tatlı kaşığı udi hundi, 1 çay kaşığı udi hundi yağı ve 1 tatlı balı karıştırarak da tüketebilirsiniz. Bu karışım akciğerlerin temizlenmesi için fayda sağlar. Ağız içi yaraları için ise 1 su bardağı ılık suya 1 çay kaşığı udi hundi yağı ekleyin. Günde 3 kere gargara yapın.

KORONA VIRÜS SONRASI TALEP PATLAMASI OLDU

UDİ Hindi bitkisi çok güçlü bir mikrop öldürücü olduğundan uzmanlar korona virüsü hafif atlatmak için bu bitkiden faydalanılmasını tavsiye eder. Hem toz hem de yağ olarak kullanılır. Mide ve bağırsaklardaki atık besinleri temizleyerek fonksiyonlarını artırır. Enfeksiyonlu hastalıklara karşı güçlü bir antibakteriyel etki gösterir. Toz hali bal ile karıştırılıp tüketildiğinde boğazlardaki iltihaplı mukusu temizler. Güçlü balgam söktürücüdür. Akciğere virüslerin yerleşmesini önler. Ayrıca ağız içi yaralara da fayda sağlar.