Botoks uzman ellerde yapılmalı

Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Engin Sezer, yüz gençleştirme uygulamaları arasında günümüzde ülkemizde ve dünyada sık uygulanan botoksun, çoğu insan için rutin bir uygulama haline gelmesine rağmen hala bir çok konuda eksik bilgilerin olduğunu belirterek, uygulamayla ilgili önemli bilgiler verdi. "Mimik kaslarımızı yoğun kullanmamıza bağlı olarak yüzde zamanla gelişen kırışıklıkların tedavisinde kullanılan botulinum toksin (botoks) enjeksiyonu, yüz kaslarının aşırı çalışmasını engelleyerek çizgilerde hafifleme sağlar" diyen Prof. Dr. Sezer, "Etkinlik 4-6 ay süreyle devam eder ve tedavinin devamı şart değildir" dedi.

İŞLEM SONRASINA DİKKAT

"İşlem sonrasında toksinin cilt içinde yayılmasını engellemek amaçlı olarak 4-6 saat süreyle dik pozisyonda kalmalıdır" diyen Prof. Dr. Engin Sezer, "Bunun yanında 24 saat süreyle yoğun egzersiz yapılmaması, alkol alınmaması ve iki hafta süreyle yüze kozmetik bir işlem yapılmaması da gereklidir" diye konuştu.



YAN ETKİLERİ VAR MIDIR?

KONUDA eğitimli hekimlerce uygulanan botulinum toksini enjeksiyonunun oldukça etkili bir yöntem olduğunu anlatan Prof. Dr. Engin Sezer, "Ciltte geçici yüzeyel, hafif morluk ve çok ender olarak rastlanılan cilt reaksiyonu haricinde güvenli bir tedavi seçeneğidir. Ancak hekim dışı uygulamalarda, göz kapağında düşüklük ve benzeri ciddi yan etkilere rastlanılabilmekte" dedi.