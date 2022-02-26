Saç ekimi özgüven kazandırır

Yasemin Gülgör Clinic Saç Sorunları ve Saç Ekim Birimi Direktörü Yasemin Gülgör, saç ekim sürecinde merak edilen soruları yanıtladı, bilinmesi gereken konular hakkında bilgiler verdi. Saç ekimi öncesi dikkat edilmesi gerekenleri anlatan Gülgör, "Saç ekimi öncesi ilk aşamada saç folüküllerinin alınacağı bölgenin tespit edilmesi gerekmektedir. Sağlıklı fölüküller cerrah ekip tarafından seçilerek planlama yapılması ve alınmasıdır. Ekilmeye hazır hale gelen foliküller transfer işlemine alınır. Diğer işlemlere nazaran daha çok emek isteyen bir işlemdir. Mevcut saçların arasına girilerek yapılan sıkılaştırma işlemleri hastanın doğal görünümünü sağlar. Ön saç çizgisi doğru planlandığında operasyon başarı ile sonuçlanır. Operasyon sonrası ertesi gün pansuman yapılır. Operasyon sonrası 4'üncü gün ilk yıkama ve 10'uncu gün son yıkama yapılarak kişi rutin hayatına hemen dönebilir" dedi.

TECRÜBELİ ELLERDE YAPILMALI

"Saç ekimi ile kaybettiğiniz özgüveni yeniden kazanırsınız" diyen Gülgör, "Sosyal hayatta ve fiziksel anlamda özgür ve serbest olursunuz. İş hayatınıza ve özel hayatınıza renk katarsınız. Soğuktan ve sıcaktan saçlarımız bizleri korur. Biri saçlarınıza dokunduğu zaman hisseder, bundan mutluluk duyarsınız. Mevcut olan güveninizi daha da artırarak başarılı, mutlu ve özgüvenli olmanızı sağlar. Kel olmak yada başka bir deyişle saçsız olmak kaderiniz değildir. Başarılı merkezlerde, tecrübeli ellerde, ileri teknoloji ile yapılan saç ekimi operasyonları ile kaybettiğiniz saçlarınızı yeniden kazanabilirsiniz" dedi.

ALTERNATİF YÖNTEMLER

Saç ekimi sonrası PRP tedavisi ve saç mezoterapisinin neden uygulanması gerektiğini de anlatan Gülgör, "PRP deri tabakasının gençleşmesi, yaraların iyileşmesi akne izleri ve saç dökülmesinde uygulanan alternatif bir yöntemdir. PRP kişinin kendi kanından alınan ve olması gerekenden çok fazla trombosit içeren doğal plazma sıvısıdır. PRP ile saç ekimi işlemi yaraların daha hızlı iyileşmesi ve saç büyümesi süresini hızlandırmak amacıyla yapılmaktadır. Saç mezoterapisi saçın gereksinim duyduğu minerallerin, proteinlerin vs. saçlı deri içine oldukça ince iğnelerle doğrudan enjekte edilmesidir. Saç mezoterapisi, kıl köklerinin beslenmesini sağlayan vitaminlerin, antioksidanların ve kan dolaşımını artıran ilaçların doğrudan bir şekilde kıl köklerine aktarılmasıdır" dedi.

GREFT SAYISI

Saç muayenesi sonucu söylenen greft sayısı hakkındaki rakamların dikkate alınmaması gerektiğini anlatan Clinic Saç Sorunları ve Saç Ekim Birimi Direktörü Yasemin Gülgör, "Greft sayısı hastadan hastaya ve ekim yapılacak bölgeye göre değişebilir. Ekim öncesi de greft sayısı vermek doğru değildir. Operasyon sırasında ekim yapılacak greftin, ensedeki kıl kökünün kalitesine, ekim yapılacak alanın genişliğine göre değişkenlik gösterir. Aslında bu işin doğrusu kullanılabilecek maksimum sayıda greftin ekim yapılmasıdır" dedi.



HANGİ SPORLAR YAPILABİLİR?

GÜLGÖR, saç ekimi sonrası hangi spor aktivitelerinde bulunabileceğiyle ilgili, "Yüzme sporları operasyondan 1 aydan sonra yapılabilir. Yavaş tempolu yürüyüşler üçüncü günden sonra yapılabilir. Ağır tempolu yürüyüşlerin bir aydan önce yapılmaması tavsiye edilmekte" dedi.



'GÜNEŞ IŞINLARINDAN KORUYUN'

GÜLGÖR şöyle konuştu: "Baş bölgesindeki kasları harekete geçirecek spor ve hareketlerin yapılmasını önermiyoruz. 4 ila 6 hafta saçlı derinin güçlü güneş ışınları ve sürekli travma oluşturacak olaylardan korunması gerekiyor. Operasyondan sonra ise bir ay müsabakalı sporlardan uzak durmalısınız."