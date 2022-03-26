Bembeyaz dişler hayal değil

Dişe sarı rengi veren pigmentlerin dişten uzaklaştırılması işleminin diş beyazlatma olarak adlandırıldığını belirten Diş Hekimi Gülenay Tutar, diş beyazlatma yöntemiyle istenilen beyazlıkta dişlere sahip olunabileceğini söyledi.

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Yoğun iş temposunda çay ve kahvenin sık tüketilmesi ve buna ek olarak sigara tüketiminin dişlere sarı rengi verebildiğini belirten Dt. Gülenay Tutar, "Diş beyazlatma yöntemi ile bu sarılık giderilebilmektedir. Ayrıca gelişim çağında antibiyotik kullanımına veya travmaya bağlı olarak da renk değişimi görülebilir" dedi. Diş beyazlatma işleminin, diş minesini geçerek, dişin kemiğinin yani dentin tabakasının ağartılması işlemi olduğunu söyleyen Dt. Tutar, "İşlem öncesi dişlerin beyazlatma için uygun olup olmadığı hekiminiz tarafından analiz edilir. Eğer işlem için uygunsa tedavi planlanır. Diş yüzeyinde çürük ve varsa eski dolgular beyazlatma öncesi tedavi edilmelidir. Ofis tipi ve ev tipi olmak üzere iki farklı yöntem kullanılmaktadır. Ofis tipi beyazlatma, klinikte hekim tarafından uygulanmaktadır. Gülme hattı üzerindeki dişlere beyazlatma jeli uygulanır. Ardından lazer tedavisi uygulanır. Bir seans ortalama 20 dakika sürer. İstenilen beyazlığa gelinceye kadar 2 veya 3 seans şeklinde uygulama devam eder. Ev tipi beyazlatma işleminde ise dişlerin ölçüsü alınır ve hastaya özel olarak plak hazırlanır. Ardından hastaya hekim tarafından beyazlatma jeli verilir. Kişi bunu evinde fırçalanmış dişe 6-8 saat boyunca plak içerisinde uygular. Bu işlem 2-3 hafta kadar sürebilir" dedi.