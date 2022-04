Hangi vitamin eksikliği saç dökülmesine yol açar?

SAÇ DÖKÜLMESİNİ ÖNLEMEK İÇİN TÜKETİLMESİ GEREKEN BESİNLER VAR MI?

Demir açısından deniz tarağı, istiridye, yumurta, kırmızı et ve mercimek; biotin için süt, karaciğer, ceviz, tahıllar, soya fasulyesi ve yumurta; çinko için istiridye, karides, kırmızı et, ıspanak, buğday, kabak çekirdeği ve mercimek; E vitamini için ay çekirdeği, badem, ıspanak; D vitamini için yağlı balıklar, morina karaciğeri yağı; B12 vitamini için hayvansal ürünler, et, balık, tavuk, yumurta ve süt ürünleri önemli kaynaklardır.

Düşük kalorili diyetler ve proteinden fakir beslenme tarzı saç dökülmesini tetikleyen faktörlerdir. Bu yüzden kemik suyu, yumurta, somon, tavuk eti gibi protein içeren gıdaların saç dökülmesini azaltıcı etkileri vardır.