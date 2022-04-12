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Haberler Sağlık Öksürük nasıl geçer? Kuru öksürüğü ne geçirir? Evde öksürük geçirme yöntemleri...

Öksürük nasıl geçer? Kuru öksürüğü ne geçirir? Evde öksürük geçirme yöntemleri...

Özellikle mevsim geçişlerinde soğuk algınlığı, grip en sık karşılaşılan hastalıkardan. Hayat kalitesini etkileyen mevsimsel hastalıklar kimi zaman tam bir kabusa dönüşebiliyor. Özellikle beraberinde öksürüğü de getiriyorsa çekilmez bir hal alabiliyor. Peki kuru öksürük nasıl geçer? Öksürüğe ne iyi gelir? Evde öksürük geçirmek için neler yapmak gerekir? İşte detaylar...

12.04.2022, 11:00

Bahar günlerinin sıcağına kavuştuk derken havaların yeniden soğumaya başlamasıyla birlikte hastalıklar da kendini göstrmeye başladı. Bu dönemde en sık karşılaşılan hastalıklar grip, nezle, soğuk algınlığı ve farenjit olabiliyor. Bu hastalıklar beraberinde öksürüğü de getirmesi ile birlikte sıkıntılı bir hal alabiliyor. Peki evde kuru öksürük nasıl geçer? Öksürük geçirmek için neler yapmak lazım? Öksürük nasıl geçer? İşte dikkat edilmesi gerekenler...

Öksürük nasıl geçer? Kuru öksürüğü ne geçirir? Evde öksürük geçirme yöntemleri...

ÖKSÜRÜĞE NE İYİ GELİR?

Öksürük için bilinmesi gereken en önemli konulardan biri öksürüğün bir savunma sistemi olduğu, öksürüğü geçirmek yerine öksürüğe etken olan nedenlerin tespit edilip tedavi edilmesidir. Bebeklerde, çocuklarda ve yetişkinlerde öksürük tedavisi yaş gruplarına göre farklı yöntemler uygulanabilmektedir. Sizle için öksürüğe iyi gelen şeyler ve nasıl geçireceğinize dair bilgiler hazırladık. Evde bu yöntemleri uygulayarak öksürük şikâyetini azaltabilir ya da tamamen kurtulabilirsiniz. İşte öksürüğe iyi gelen şeyler:

Ayva çayı
Ekinezya Çayı
Yaseminli portakal çayı
Kuşburnu çayı
Sütlü bal
Ihlamur, Zencefil, Adaçayı
Pekmez
Pastil
Günde en az 2 litre su
Zerdeçal ve zencefil

Öksürük nasıl geçer? Kuru öksürüğü ne geçirir? Evde öksürük geçirme yöntemleri...

ÖKSÜRÜĞÜ NE GEÇİRİR?

Yukarıda listelediğimiz doğal ve bitkisel yöntemleri denemenin yanında bu yöntemleri de uygulayarak öksürüğü geçirebilirsiniz.

Bulunulan ortamın havalandırılması
Oda nemlendiricilerin kullanılması
Soğuk ortamlardan kaçınmak
Sigara ve diğer tütün ürünlerinden uzak durmak
Burnu temizlemek
Buhar cihazı ile buhar solumak
Yastığımızın dik ve hafif yüksek olmasını sağlamak
Parfüm gibi kokulardan belirli süre uzak durmak

Öksürük nasıl geçer? Kuru öksürüğü ne geçirir? Evde öksürük geçirme yöntemleri...

KURU ÖKSÜRÜK NASIL GEÇER?

Öksürükte balgam bulunmayıp, gıcıklanma hissi ile bir öksürük oluşuyorsa bunun adı kuru öksürüktür. Kuru öksürüğün oluşum sebepleri altında birçok hastalıklar yatar. Bunlar nezle, farenjit, grip, reflü, astım vb. hastalıklar olabilir. Kuru öksürük geçmezse boğazda tahriş, yanma hissi çoğalır. Kuru öksürüğe ne iyi gelir? Sorusunun yanıtını uzman doktorlar bronş genişletici tedavisi olarak önermektedir. Kuru öksürük için evde uygulayabileceğiniz yöntemler de vardır. Boğazı nemlendirmek ve yumuşatmak için bitki çaylarını deneyebilirsiniz. Ihlamur, Ekinezya, Papatya, Adaçayı, Yasemin çayı içmek iyi gelecektir. Onun yanında ılık su ile bal karışımı ya da süt ile bal karışımı içmek kuru öksürüğe iyi gelen yöntemlerdendir. Kuru öksürük tedavisinde bulunduğunuz odanın kuru ve havasız olması öksürüğü tetikleyeceği için oda nemlendirici kullanılabilir. Oda nemlendirici yoksa odanızı sıklıkla havalandırmanız gerekir.

Öksürük nasıl geçer? Kuru öksürüğü ne geçirir? Evde öksürük geçirme yöntemleri...

BALGAMLI ÖKSÜRÜK NASIL GEÇER?

Öksürük ile beraber gelen sıvı koyu kıvamlı akıntılara balgamlı öksürük denir. Öksürdüğümüzde çıkan balgam sanki göğüs kafeslerimizden geliyormuş gibi his verir. Bu durum en çok kış ayları ile beraber soğuk algınlığı hastalıklarında ortaya çıkar. Bronşit, zatürre, akciğer hastalıkları, astım bu tarz hastalıklara örnek olarak verilebilir. Öksürük şurubu kullanmak balgamlı öksürük halinde durumun daha da kötüye gitmesine neden olabilir. Bunun yerine öksürüğe doğal çözüm yöntemlerini deneyebilirsiniz.

Balgamlı öksürük şikâyetlerinde su tüketimi oldukça önemlidir. Su tüketimi ile beraber kuruluk ve akıntının tahriş edici özelliğini körelir.
Pastil kullanımı boğazı yumuşatarak balgamın tıkadığı solunum yollarının açılmasını sağlar.
Sıcak bir duş alırsak burun ve boğazı tıkayan balgamların yumuşayarak akmasını sağlayabiliriz.
Oda spreyleri, deodorant, parfüm gibi kokular mukus üretimi sağlayacağı için uzak durulması gerekir.
Ilık bitki çayları rahat nefes alımını sağlar.

Öksürük nasıl geçer? Kuru öksürüğü ne geçirir? Evde öksürük geçirme yöntemleri...

ÇOCUKLARDA ÖKSÜRÜĞE NE İYİ GELİR?
Çocuklarda öksürük olayı çok sık görüldüğü bilinmektedir. Çocuklar çok hareketli olduğu için terlemelerle beraber öksürük kendini gösterir. Aslında bu öksürükler solunum yolu enfeksiyonların habercisi olabilir. Çocuklarda öksürüğe iyi gelen şeyler ve nelere dikkat etmemiz gerekir bunlara değinelim:

Öksürük 2 veya 3 haftadır geçmediyse
Öksürükle beraber morarmalar gözlemleniyorsa
Gece uykularında öksürük rahat bırakmıyorsa
Öksürükten kan geldiyse mutlaka doktora başvurmanız gerekir.

Çocuklara evde uygulayabileceğiniz en güzel yöntem; bir bardak sütü ısıtın. İki yemek kaşığı balı sütün içine ekleyerek karıştırın. Karışımın içine biraz da karabiber ekleyin. Daha sonra çocuğunuza bu karışımı içirin. Bunun dışında günlük su tüketim sayısını arttırarak özellikle balgamlı öksürük sorunlarını azaltabilirsiniz. Bazı bitkisel çaylar bir çay bardağı olacak kadar hazırlanarak çocuklara verilebilir. Bunlar ıhlamur, adaçayı, yasemin olabilir.

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