Öksürük nasıl geçer? Kuru öksürüğü ne geçirir? Evde öksürük geçirme yöntemleri...

BALGAMLI ÖKSÜRÜK NASIL GEÇER?

Öksürük ile beraber gelen sıvı koyu kıvamlı akıntılara balgamlı öksürük denir. Öksürdüğümüzde çıkan balgam sanki göğüs kafeslerimizden geliyormuş gibi his verir. Bu durum en çok kış ayları ile beraber soğuk algınlığı hastalıklarında ortaya çıkar. Bronşit, zatürre, akciğer hastalıkları, astım bu tarz hastalıklara örnek olarak verilebilir. Öksürük şurubu kullanmak balgamlı öksürük halinde durumun daha da kötüye gitmesine neden olabilir. Bunun yerine öksürüğe doğal çözüm yöntemlerini deneyebilirsiniz.

Balgamlı öksürük şikâyetlerinde su tüketimi oldukça önemlidir. Su tüketimi ile beraber kuruluk ve akıntının tahriş edici özelliğini körelir.

Pastil kullanımı boğazı yumuşatarak balgamın tıkadığı solunum yollarının açılmasını sağlar.

Sıcak bir duş alırsak burun ve boğazı tıkayan balgamların yumuşayarak akmasını sağlayabiliriz.

Oda spreyleri, deodorant, parfüm gibi kokular mukus üretimi sağlayacağı için uzak durulması gerekir.

Ilık bitki çayları rahat nefes alımını sağlar.